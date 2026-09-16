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Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green

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Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото 1
Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото 2
Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото 3
Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото 4
Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото 5
Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото 6
Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото 7
Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото 8
Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото 9
Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото 10
Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото 11
Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei MatePad 12X
Цвет
зеленый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92B
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото 1
  • Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото 2
  • Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото 3
  • Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото 4
  • Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото 5
  • Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото 6
  • Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото 7
  • Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото 8
  • Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото 9
  • Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото 10
  • Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото 11
  • Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732649
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Характеристики

Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014KPW
Линейка
Huawei MatePad 12X
Цвет
зеленый
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
Планшет, документация, адаптер питания, кабель USB Type-C, салфетка, клавиатура
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92B
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
50 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
270 x 183 x 5.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х7
Вес, кг.
1.7

Описание товара Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green

**Планшет HUAWEI MatePad 12 X 12+256GB WIFI LRT-W09 GREENERY (53014KPW), зелёный** Погрузитесь в мир безграничных возможностей с планшетом HUAWEI MatePad 12! Стильный дизайн в зелёном цвете и впечатляющий 12-дюймовый экран подарят вам удовольствие от использования. **Почему стоит выбрать HUAWEI MatePad 12?** * **Достаточно памяти для всех ваших задач:** 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволят вам комфортно работать с несколькими приложениями одновременно и хранить большое количество файлов. * **Беспроводное подключение:** Wi-Fi обеспечит быстрый доступ в интернет — вы сможете смотреть видео, слушать музыку, общаться в социальных сетях и работать онлайн без проводов. * **Стильный дизайн:** зелёный цвет корпуса сделает ваш планшет не только удобным инструментом, но и модным аксессуаром. С планшетом HUAWEI MatePad 12 ваши возможности безграничны!



Теги товара: для студента, для учебы

Отзывы о товаре Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014KPW
Линейка
Huawei MatePad 12X
Цвет
зеленый
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
Планшет, документация, адаптер питания, кабель USB Type-C, салфетка, клавиатура
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92B
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
50 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
270 x 183 x 5.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет HUAWEI MatePad 12 X 12+256GB WIFI LRT-W09 GREENERY (53014KPW), зелёный** Погрузитесь в мир безграничных возможностей с планшетом HUAWEI MatePad 12! Стильный дизайн в зелёном цвете и впечатляющий 12-дюймовый экран подарят вам удовольствие от использования. **Почему стоит выбрать HUAWEI MatePad 12?** * **Достаточно памяти для всех ваших задач:** 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволят вам комфортно работать с несколькими приложениями одновременно и хранить большое количество файлов. * **Беспроводное подключение:** Wi-Fi обеспечит быстрый доступ в интернет — вы сможете смотреть видео, слушать музыку, общаться в социальных сетях и работать онлайн без проводов. * **Стильный дизайн:** зелёный цвет корпуса сделает ваш планшет не только удобным инструментом, но и модным аксессуаром. С планшетом HUAWEI MatePad 12 ваши возможности безграничны!


Теги товара: для студента, для учебы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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