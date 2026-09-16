Гарантия качества
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Характеристики
Линейка
Huawei MatePad 12X
Цвет
зеленый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92B
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732649
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Планшет, документация, адаптер питания, кабель USB Type-C, салфетка, клавиатура
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92B
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
50 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
270 x 183 x 5.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х7
Вес, кг.
1.7
Описание товара Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green
**Планшет HUAWEI MatePad 12 X 12+256GB WIFI LRT-W09 GREENERY (53014KPW), зелёный**
Погрузитесь в мир безграничных возможностей с планшетом HUAWEI MatePad 12! Стильный дизайн в зелёном цвете и впечатляющий 12-дюймовый экран подарят вам удовольствие от использования.
**Почему стоит выбрать HUAWEI MatePad 12?**
* **Достаточно памяти для всех ваших задач:** 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволят вам комфортно работать с несколькими приложениями одновременно и хранить большое количество файлов.
* **Беспроводное подключение:** Wi-Fi обеспечит быстрый доступ в интернет — вы сможете смотреть видео, слушать музыку, общаться в социальных сетях и работать онлайн без проводов.
* **Стильный дизайн:** зелёный цвет корпуса сделает ваш планшет не только удобным инструментом, но и модным аксессуаром.
С планшетом HUAWEI MatePad 12 ваши возможности безграничны!
Планшет, документация, адаптер питания, кабель USB Type-C, салфетка, клавиатура
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92B
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
50 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
270 x 183 x 5.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет HUAWEI MatePad 12 X 12+256GB WIFI LRT-W09 GREENERY (53014KPW), зелёный**
Погрузитесь в мир безграничных возможностей с планшетом HUAWEI MatePad 12! Стильный дизайн в зелёном цвете и впечатляющий 12-дюймовый экран подарят вам удовольствие от использования.
**Почему стоит выбрать HUAWEI MatePad 12?**
* **Достаточно памяти для всех ваших задач:** 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволят вам комфортно работать с несколькими приложениями одновременно и хранить большое количество файлов.
* **Беспроводное подключение:** Wi-Fi обеспечит быстрый доступ в интернет — вы сможете смотреть видео, слушать музыку, общаться в социальных сетях и работать онлайн без проводов.
* **Стильный дизайн:** зелёный цвет корпуса сделает ваш планшет не только удобным инструментом, но и модным аксессуаром.
С планшетом HUAWEI MatePad 12 ваши возможности безграничны!
Планшет Huawei MatePad 12X 12/256Gb (53014KPW) PaperMatte WF+KB Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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