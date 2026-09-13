Планшет Honor Pad X9a 8/256Gb (5301AMVF) Gray
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Honor Pad X9a
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2508x1504
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 560 руб.
В наличии
Код товара: 708029
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
23 560 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
5301AMVF
Линейка
Honor Pad X9a
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
USB-кабель, документация, зарядное устройство
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2508x1504
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Слот для сим карт
нет
Система навигации
ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8300
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
267.3 х 167.4 х 6.77 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
800
Описание товара Планшет Honor Pad X9a 8/256Gb (5301AMVF) Gray
HONOR Pad X9a — это планшет с большим экраном, который обеспечивает высокую производительность и быструю работу системы. Устройство имеет яркий и чёткий дисплей 11.5'' с 2.5K разрешением 2508x1504 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения. Планшет работает на операционной системе Android 15 c фирменной оболочкой MagicOS 9.0 которая предоставляет пользователю широкий спектр функций и возможностей. HONOR Pad X9a имеет основную камеру 8 Мп , которая позволяет делать качественные снимки и записывать видео в разрешении Full HD. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 8300 мАч, что позволяет использовать планшет длительное время без подзарядки.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 8"
Теги товара: для студента, На Android, Игровые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 23 920 руб.5980 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11" 8/128Gb (53014GXU) серый
-
В наличииЦена 24 370 руб.6093 руб. в СплитПланшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR
-
В наличииЦена 24 740 руб.6185 руб. в СплитПланшет MATEPAD SE 11'' 8/128 LTE GRAY 53014PKC HUAWEI
-
В наличииЦена 30 480 руб.7620 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad 11.5 8/256Gb (53014KCD) серый
-
В наличииЦена 31 300 руб.7825 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad 8/128Gb 11.5" (53014KCC) +KB серый
-
В наличииЦена 32 940 руб.8235 руб. в СплитПланшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX
-
В наличииЦена 36 220 руб.9055 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad 11.5" 8/256Gb (53014KBP) +KB фиолетовый
-
В наличииЦена 41 960 руб.10490 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad 12X Wi-Fi 12/256Gb (53014KNR) White
Бренд
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
5301AMVF
Линейка
Honor Pad X9a
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
USB-кабель, документация, зарядное устройство
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2508x1504
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Слот для сим карт
нет
Система навигации
ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8300
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
267.3 х 167.4 х 6.77 мм
Страна производитель
Китай
HONOR Pad X9a — это планшет с большим экраном, который обеспечивает высокую производительность и быструю работу системы. Устройство имеет яркий и чёткий дисплей 11.5'' с 2.5K разрешением 2508x1504 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения. Планшет работает на операционной системе Android 15 c фирменной оболочкой MagicOS 9.0 которая предоставляет пользователю широкий спектр функций и возможностей. HONOR Pad X9a имеет основную камеру 8 Мп , которая позволяет делать качественные снимки и записывать видео в разрешении Full HD. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 8300 мАч, что позволяет использовать планшет длительное время без подзарядки.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 8"
Теги товара: для студента, На Android, Игровые
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 8"
Теги товара: для студента, На Android, Игровые
Планшет Honor Pad X9a 8/256Gb (5301AMVF) Gray - стоимость товара 23560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Планшет Honor Pad X9a 8/256Gb (5301AMVF) Gray