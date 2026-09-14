Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZSECAU) серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZSECAU) серебристый
Планшет Samsung представляет собой мощное и стильное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и элегантный дизайн. Выполненный в серебристом цвете с прочным алюминиевым корпусом, этот планшет станет идеальным компаньоном как для работы, так и для развлечений. Оснащенный процессором MediaTek Dimensity 7300 с частотой 2,5 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти, он гарантирует быструю и плавную работу даже при выполнении нескольких задач одновременно. Встроенная память объемом 256 ГБ позволит хранить множество приложений, фотографий и видеозаписей. 11-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение, идеально подходящее для просмотра видео и игр. Емкость аккумулятора 7040 мА·ч и технология Li-Pol позволяют устройству работать долго без подзарядки, а разъем USB Type-C обеспечивает быструю и удобную зарядку. Планшет поддерживает различные системы навигации, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его отличным выбором для путешествий и навигации. Устройство работает на базе операционной системы Android, предоставляющей доступ ко множеству приложений и сервисов. Планшет Samsung произведен во Вьетнаме, что гарантирует высокое качество исполнения и надежность. Независимо от вашей области интересов, будь то работа или развлечения, этот планшет станет надежным помощником в любых начинаниях.
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