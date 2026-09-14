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Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZSECAU) серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZSECAU) серебристый

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Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZSECAU) серебристый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZSECAU) серебристый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZSECAU) серебристый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZSECAU) серебристый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZSECAU) серебристый - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZSECAU) серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11+
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZSECAU) серебристый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZSECAU) серебристый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZSECAU) серебристый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZSECAU) серебристый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZSECAU) серебристый - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZSECAU) серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732647
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X236BZSECAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11+
Цвет
серебристый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, кабель USB-C, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Частота процессора, МГц
2.5
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7040
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
257.1 х 168.7 х 6.9 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
850

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZSECAU) серебристый

Планшет Samsung представляет собой мощное и стильное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и элегантный дизайн. Выполненный в серебристом цвете с прочным алюминиевым корпусом, этот планшет станет идеальным компаньоном как для работы, так и для развлечений. Оснащенный процессором MediaTek Dimensity 7300 с частотой 2,5 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти, он гарантирует быструю и плавную работу даже при выполнении нескольких задач одновременно. Встроенная память объемом 256 ГБ позволит хранить множество приложений, фотографий и видеозаписей. 11-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение, идеально подходящее для просмотра видео и игр. Емкость аккумулятора 7040 мА·ч и технология Li-Pol позволяют устройству работать долго без подзарядки, а разъем USB Type-C обеспечивает быструю и удобную зарядку. Планшет поддерживает различные системы навигации, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его отличным выбором для путешествий и навигации. Устройство работает на базе операционной системы Android, предоставляющей доступ ко множеству приложений и сервисов. Планшет Samsung произведен во Вьетнаме, что гарантирует высокое качество исполнения и надежность. Независимо от вашей области интересов, будь то работа или развлечения, этот планшет станет надежным помощником в любых начинаниях.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZSECAU) серебристый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X236BZSECAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11+
Цвет
серебристый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, кабель USB-C, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.5
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7040
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
257.1 х 168.7 х 6.9 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung представляет собой мощное и стильное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и элегантный дизайн. Выполненный в серебристом цвете с прочным алюминиевым корпусом, этот планшет станет идеальным компаньоном как для работы, так и для развлечений. Оснащенный процессором MediaTek Dimensity 7300 с частотой 2,5 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти, он гарантирует быструю и плавную работу даже при выполнении нескольких задач одновременно. Встроенная память объемом 256 ГБ позволит хранить множество приложений, фотографий и видеозаписей. 11-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение, идеально подходящее для просмотра видео и игр. Емкость аккумулятора 7040 мА·ч и технология Li-Pol позволяют устройству работать долго без подзарядки, а разъем USB Type-C обеспечивает быструю и удобную зарядку. Планшет поддерживает различные системы навигации, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его отличным выбором для путешествий и навигации. Устройство работает на базе операционной системы Android, предоставляющей доступ ко множеству приложений и сервисов. Планшет Samsung произведен во Вьетнаме, что гарантирует высокое качество исполнения и надежность. Независимо от вашей области интересов, будь то работа или развлечения, этот планшет станет надежным помощником в любых начинаниях.
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Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZSECAU) серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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