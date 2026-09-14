Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZAECAU) серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZAECAU) серый
Планшет Samsung - это сочетание высокой производительности и элегантного дизайна. Оснащенный 256 Гб встроенной памяти, он предоставляет достаточно пространства для ваших приложений, игр и мультимедиа. Диагональ экрана в 11 дюймов обеспечивает великолепное качество изображения с разрешением 1920x1200, делая его идеальным для просмотра фильмов и работы с документами. Под капотом планшета находится мощный процессор MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой 2,5 ГГц, который в сочетании с 8 Гб оперативной памяти обеспечивает плавную работу и быстрый отклик на любые задачи. Емкость аккумулятора составляет 7040 мА·ч, что гарантирует длительное время автономной работы, а его зарядка удобна благодаря разъему USB Type-C. Планшет поддерживает многочисленные навигационные системы, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его надежным спутником в путешествиях. Корпус из алюминия не только придает устройству стильный вид, но и обеспечивает его прочность и долговечность. Произведенный во Вьетнаме и работающий на операционной системе Android, планшет Samsung станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное устройство с передовыми характеристиками. Он представлен в стильном сером цвете, который подчеркивает его современный и профессиональный облик.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 30 480 руб.7620 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad 11.5 8/256Gb (53014KCD) серый
-
В наличииЦена 31 300 руб.7825 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad 8/128Gb 11.5" (53014KCC) +KB серый
-
В наличииЦена 32 940 руб.8235 руб. в СплитПланшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX
-
В наличииЦена 37 860 руб.9465 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb (53014MLK) +KB Papermatte ...
-
В наличииЦена 41 960 руб.10490 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad 12X Wi-Fi 12/256Gb (53014KNR) White
-
В наличииЦена 41 960 руб.10490 руб. в СплитMatePad 11.5 papermatte WIFI 8GB+256GB gray inbox keyboard
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника
Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb 5G (SM-X236BZAECAU) серый