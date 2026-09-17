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Характеристики
Линейка
Huawei Matepad SE 11
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Количество ядер
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743360
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Планшет, Адаптер питания, Кабель USB Type-C, Краткое руководство пользователя
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Частота процессора, МГц
1.7
Количество ядер
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
4G
Тип SIM-карты
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7700
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
252.3 х 163.8 х 6.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х5
Вес, г.
850
Описание товара MATEPAD SE 11'' 8+128 LTE +Pen Gray
Планшет HUAWEI MatePad SE 11 LTE (2026) 128 ГБ представлен в сером металлическом корпусе толщиной 6.9 мм. На 11-дюймовом экране IPS с разрешением 1920x1200 пикселей передается четкая картинка с яркими и натуральными оттенками. Защитное стекло уберегает от появления царапин. Для создания заметок, письма и рисования предусмотрено электронное перо.
Аппаратная платформа с процессором HiSilicon Kirin 710A и 8 ГБ оперативной памяти гарантирует плавную работу приложений без зависаний. Под хранение данных предлагается 128 ГБ встроенной памяти. Для стабильного подключения к сети Интернет реализованы модули 4G LTE и Wi-Fi. Четыре динамика с эффектами HUAWEI Histen 9.0 воспроизводят объемное звучание. Планшет оснащен тыловой камерой 8 Мп с автофокусом и фронтальной 5 Мп для фотографий и видео. Аккумулятор емкостью 7700 мА*ч позволяет планшету HUAWEI MatePad SE 11 LTE работать автономно до 11 часов в активном режиме. Поддерживается быстрая зарядка SuperCharge 22.5 Вт.
Планшет, Адаптер питания, Кабель USB Type-C, Краткое руководство пользователя
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Развернуть
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Частота процессора, МГц
1.7
Количество ядер
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
4G
Тип SIM-карты
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7700
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
252.3 х 163.8 х 6.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет HUAWEI MatePad SE 11 LTE (2026) 128 ГБ представлен в сером металлическом корпусе толщиной 6.9 мм. На 11-дюймовом экране IPS с разрешением 1920x1200 пикселей передается четкая картинка с яркими и натуральными оттенками. Защитное стекло уберегает от появления царапин. Для создания заметок, письма и рисования предусмотрено электронное перо.
Аппаратная платформа с процессором HiSilicon Kirin 710A и 8 ГБ оперативной памяти гарантирует плавную работу приложений без зависаний. Под хранение данных предлагается 128 ГБ встроенной памяти. Для стабильного подключения к сети Интернет реализованы модули 4G LTE и Wi-Fi. Четыре динамика с эффектами HUAWEI Histen 9.0 воспроизводят объемное звучание. Планшет оснащен тыловой камерой 8 Мп с автофокусом и фронтальной 5 Мп для фотографий и видео. Аккумулятор емкостью 7700 мА*ч позволяет планшету HUAWEI MatePad SE 11 LTE работать автономно до 11 часов в активном режиме. Поддерживается быстрая зарядка SuperCharge 22.5 Вт.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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