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Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZAECAU) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZAECAU) серый

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Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZAECAU) серый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZAECAU) серый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZAECAU) серый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZAECAU) серый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZAECAU) серый - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZAECAU) серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Galaxy Tab A11+ (Samsung)
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZAECAU) серый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZAECAU) серый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZAECAU) серый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZAECAU) серый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZAECAU) серый - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZAECAU) серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732656
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X230NZAECAU
Линейка
Galaxy Tab A11+ (Samsung)
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, кабель USB-C, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Частота процессора, МГц
2.5
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7040
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
257.1 х 168.7 х 6.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
850

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZAECAU) серый

Планшет Samsung — это элегантное и мощное устройство, разработанное для удовлетворения всех ваших потребностей в мобильных технологиях. Оснащенный 256 Гб встроенной памяти и 8 Гб оперативной памяти, этот планшет обеспечивает плавную многозадачность и достаточно места для хранения всех ваших приложений, фотографий и видео. Диагональ экрана 11 дюймов и разрешение 1920x1200 пикселей обеспечивают яркое и чёткое изображение, идеально подходящее для просмотра любимых фильмов, работы или учебы. Быстрый и надежный процессор MediaTek Dimensity 7300 с частотой 2,5 ГГц способствует быстрой загрузке приложений и выполнению сложных задач. Емкость аккумулятора составляет 7040 мА·ч, что гарантирует длительное время работы без подзарядки даже при активном использовании. Зарядка осуществляется через современный разъём USB Type-C, что обеспечивает быструю и удобную подзарядку устройства. Планшет поддерживает навигационные системы BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его незаменимым помощником в путешествиях и навигации. Корпус устройства выполнен из прочного и стильного алюминия в элегантном сером цвете, подчеркивающем его современный дизайн. Хотя клавиатура в комплект не входит, планшет предоставляет все необходимые функции для эффективной работы и развлечений. Этот высококачественный продукт произведен в Китае, гарантируя отличное соотношение цены и качества, характерное для бренда Samsung.



Теги товара: большие, 11 дюймов, На Android

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZAECAU) серый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X230NZAECAU
Линейка
Galaxy Tab A11+ (Samsung)
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, кабель USB-C, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 7300
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.5
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7040
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
257.1 х 168.7 х 6.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Samsung — это элегантное и мощное устройство, разработанное для удовлетворения всех ваших потребностей в мобильных технологиях. Оснащенный 256 Гб встроенной памяти и 8 Гб оперативной памяти, этот планшет обеспечивает плавную многозадачность и достаточно места для хранения всех ваших приложений, фотографий и видео. Диагональ экрана 11 дюймов и разрешение 1920x1200 пикселей обеспечивают яркое и чёткое изображение, идеально подходящее для просмотра любимых фильмов, работы или учебы. Быстрый и надежный процессор MediaTek Dimensity 7300 с частотой 2,5 ГГц способствует быстрой загрузке приложений и выполнению сложных задач. Емкость аккумулятора составляет 7040 мА·ч, что гарантирует длительное время работы без подзарядки даже при активном использовании. Зарядка осуществляется через современный разъём USB Type-C, что обеспечивает быструю и удобную подзарядку устройства. Планшет поддерживает навигационные системы BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что делает его незаменимым помощником в путешествиях и навигации. Корпус устройства выполнен из прочного и стильного алюминия в элегантном сером цвете, подчеркивающем его современный дизайн. Хотя клавиатура в комплект не входит, планшет предоставляет все необходимые функции для эффективной работы и развлечений. Этот высококачественный продукт произведен в Китае, гарантируя отличное соотношение цены и качества, характерное для бренда Samsung.


Теги товара: большие, 11 дюймов, На Android
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Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 8/256Gb Wi-Fi (SM-X230NZAECAU) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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