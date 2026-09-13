Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 6/128Gb Graphite Gray
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Характеристики
Описание товара Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 6/128Gb Graphite Gray
Планшет Redmi — это сочетание высокой производительности и элегантного дизайна, которое делает его идеальным выбором для современных пользователей. Выполненный в стильном сером цвете, этот планшет привлекает внимание своим алюминиевым корпусом, обеспечивающим не только изысканный внешний вид, но и прочность. С диагональю экрана 12,1 дюйма и разрешением 2560x1600 пикселей, планшет предлагает великолепное качество изображения, что делает его отличным инструментом для работы с визуальным контентом, игры и просмотра видео в высоком разрешении. Операционная система Android обеспечивает доступ к широкому спектру приложений и услуг, предоставляя пользователю полную свободу в настройке устройства под свои нужды. Планшет оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с восемью ядрами и тактовой частотой 2,7 ГГц, что гарантирует быструю и плавную работу устройства, будь то многозадачность или запуск ресурсоемких приложений. 6 Гб оперативной памяти дополняют его производительность, обеспечивая надежность и скорость работы в любых сценариях использование. С 128 Гб встроенной памяти вы сможете хранить все необходимые файлы, приложения и медиа-контент, а слот для карты памяти позволяет расширить хранилище, обеспечивая еще больше пространства для ваших данных. Планшет Redmi — это надежный помощник в работе и развлечениях, сочетающий в себе функциональность и стильный дизайн.
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Теги товара: для студента, На Android, 128 Гб
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Теги товара: для студента, На Android, 128 Гб
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