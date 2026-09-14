Планшет Tecno MegaPad 11 SE 8/256Gb LTE Moondust Grey
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Характеристики
Описание товара Планшет Tecno MegaPad 11 SE 8/256Gb LTE Moondust Grey
Планшет TECNO с 256 Гб встроенной памяти избавит от необходимости выбирать, что удалить — хватает места и для работы, и для развлечений. Мощный аккумулятор на 8000 мА·ч обеспечит долгую автономность — можно не брать зарядку даже на весь день. Чёткий экран с разрешением 1920x1200 порадует яркой и детализированной картинкой — идеально для фильмов и чтения. Металлический корпус не только выглядит стильно в сером цвете, но и приятно ощущается в руке. Современный процессор Qualcomm Snapdragon 685 справится с любыми задачами: от видеосвязи до игр. Надёжная система навигации сразу на 4 стандартах (ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS) выручит в поездках — всегда точно знаете, где находитесь.
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Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, Игровые
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Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, Игровые
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