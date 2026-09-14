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Планшет Tecno MegaPad Pro 12 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Tecno MegaPad Pro 12 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) Gray

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Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 1
Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 2
Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 3
Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 4
Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 5
Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 6
Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 7
Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 8
Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 9
Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 10
Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 11
Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 12
Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 13
Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 14
Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 15
Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 16
Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 17
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno MegaPad Pro
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G100
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 8
  • Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 9
  • Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 10
  • Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 11
  • Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 12
  • Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 13
  • Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 14
  • Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 15
  • Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 16
  • Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 17
  • Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 18
  • Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 19
  • Планшет Tecno MegaPad Pro 12&quot; 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) серый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732673
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Характеристики

Бренд
TECNO
Партномер для планшетов
T1201 256+8 SKY GRAY
Линейка
Tecno MegaPad Pro
Цвет
серый
Комлектация
Планшет, USB-кабель, зарядное устройство, руководство пользователя
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G100
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Слот для сим карт
есть
Система навигации
Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
10000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
278.68 х 173.56 х 6.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
958

Описание товара Планшет Tecno MegaPad Pro 12 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) Gray

Планшет TECNO представляет собой мощное и современное устройство, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей. Этот планшет оснащен впечатляющими 256 Гб встроенной памяти, что позволит хранить большое количество данных, приложений и медиафайлов. С диагональю экрана в 12 дюймов и разрешением 2000x1200, он обеспечивает яркое и четкое изображение, идеальное для просмотра видео, работы и игр. Под капотом планшета кроется мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 с тактовой частотой 2,2 ГГц, что в сочетании с 8 Гб оперативной памяти обеспечивает быструю и плавную работу всех приложений и игр. Планшет работает на операционной системе Android, предлагая пользователям доступ к миллионам приложений через Google Play Market. С емкостью аккумулятора в 10000 мА·ч, этот планшет гарантирует длительное время автономной работы, благодаря чему вы сможете наслаждаться своими любимыми занятиями без необходимости частой подзарядки. Заряжать устройство удобно и быстро через современный разъем USB Type-C. Элегантный серый корпус планшета выполнен из прочного алюминия, что придает устройству стильный и современный вид. Производится планшет в Китае, что гарантирует высокое качество сборки и надежность. Для тех, кому нужно еще больше места для хранения, устройство оснащено слотом для карты памяти, позволяющим расширить внутреннее хранилище. Планшет TECNO — это сочетание высоких технологий и стильного дизайна, созданное для комфортного и продуктивного использования в любых условиях.

Отзывы о товаре Планшет Tecno MegaPad Pro 12 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) Gray




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Характеристики
Бренд
TECNO
Партномер для планшетов
T1201 256+8 SKY GRAY
Линейка
Tecno MegaPad Pro
Цвет
серый
Комлектация
Планшет, USB-кабель, зарядное устройство, руководство пользователя
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G100
Частота процессора, МГц
2.2
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Слот для сим карт
есть
Система навигации
Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
10000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
278.68 х 173.56 х 6.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет TECNO представляет собой мощное и современное устройство, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей. Этот планшет оснащен впечатляющими 256 Гб встроенной памяти, что позволит хранить большое количество данных, приложений и медиафайлов. С диагональю экрана в 12 дюймов и разрешением 2000x1200, он обеспечивает яркое и четкое изображение, идеальное для просмотра видео, работы и игр. Под капотом планшета кроется мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 с тактовой частотой 2,2 ГГц, что в сочетании с 8 Гб оперативной памяти обеспечивает быструю и плавную работу всех приложений и игр. Планшет работает на операционной системе Android, предлагая пользователям доступ к миллионам приложений через Google Play Market. С емкостью аккумулятора в 10000 мА·ч, этот планшет гарантирует длительное время автономной работы, благодаря чему вы сможете наслаждаться своими любимыми занятиями без необходимости частой подзарядки. Заряжать устройство удобно и быстро через современный разъем USB Type-C. Элегантный серый корпус планшета выполнен из прочного алюминия, что придает устройству стильный и современный вид. Производится планшет в Китае, что гарантирует высокое качество сборки и надежность. Для тех, кому нужно еще больше места для хранения, устройство оснащено слотом для карты памяти, позволяющим расширить внутреннее хранилище. Планшет TECNO — это сочетание высоких технологий и стильного дизайна, созданное для комфортного и продуктивного использования в любых условиях.
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Отзывы


Планшет Tecno MegaPad Pro 12 8/256GB LTE (T1201 256+8 SKY GRAY) Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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