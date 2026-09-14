Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb 5G (SM-X406BZAACAU) серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb 5G (SM-X406BZAACAU) серый
Планшет Samsung предлагает высокую производительность и современный дизайн для любых задач. Он оснащен внушительной встроенной памятью объемом 128 Гб и оперативной памятью 6 Гб, что обеспечивает быструю работу приложений и возможность хранения большого количества данных. Диагональ экрана составляет 10,9 дюйма, с разрешением 2112x1320, что гарантирует четкость и яркость изображения, будь то просмотр видео или работа с документами. Также стоит отметить наличие стилуса в комплекте, который идеально подойдет для создания заметок или рисунков. Продуманная емкость аккумулятора 8000 мА·ч с технологией Li-Pol обеспечивает длительное время работы без подзарядки, а возможность быстрой зарядки через разъем USB Type-C делает использование планшета ещё более комфортным. Работающая на операционной системе Android, модель обеспечивает стабильную и функциональную среду для выполнения различных задач. Благодаря поддержке современных систем навигации, таких как BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, вы всегда будете знать своё местоположение с высокой точностью. Планшет также поддерживает Bluetooth 5.3 для удобной и быстрой передачи данных и беспроводного подключения аксессуаров. Выполненный в алюминиевом корпусе стильного серого цвета, этот планшет отличается надежностью и элегантностью. Отметим наличие фронтальной камеры с разрешением 5 МП, что делает возможным проведение видеооконференций или съемку селфи. Идеальный выбор для пользователей, ценящих сочетание функциональности и стиля в одном устройстве.
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