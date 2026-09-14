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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb 5G (SM-X406BZAACAU) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb 5G (SM-X406BZAACAU) серый

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb 5G (SM-X406BZAACAU) серый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb 5G (SM-X406BZAACAU) серый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb 5G (SM-X406BZAACAU) серый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb 5G (SM-X406BZAACAU) серый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb 5G (SM-X406BZAACAU) серый - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb 5G (SM-X406BZAACAU) серый - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb 5G (SM-X406BZAACAU) серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
SM-X406BZAACAU
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Оперативная память
6 Гб
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb 5G (SM-X406BZAACAU) серый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb 5G (SM-X406BZAACAU) серый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb 5G (SM-X406BZAACAU) серый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb 5G (SM-X406BZAACAU) серый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb 5G (SM-X406BZAACAU) серый - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb 5G (SM-X406BZAACAU) серый - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb 5G (SM-X406BZAACAU) серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732687
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X406BZAACAU
Линейка
SM-X406BZAACAU
Цвет
серый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Частота процессора, МГц
2.4
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.8 х 254.3 х 6.6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
792

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb 5G (SM-X406BZAACAU) серый

Планшет Samsung предлагает высокую производительность и современный дизайн для любых задач. Он оснащен внушительной встроенной памятью объемом 128 Гб и оперативной памятью 6 Гб, что обеспечивает быструю работу приложений и возможность хранения большого количества данных. Диагональ экрана составляет 10,9 дюйма, с разрешением 2112x1320, что гарантирует четкость и яркость изображения, будь то просмотр видео или работа с документами. Также стоит отметить наличие стилуса в комплекте, который идеально подойдет для создания заметок или рисунков. Продуманная емкость аккумулятора 8000 мА·ч с технологией Li-Pol обеспечивает длительное время работы без подзарядки, а возможность быстрой зарядки через разъем USB Type-C делает использование планшета ещё более комфортным. Работающая на операционной системе Android, модель обеспечивает стабильную и функциональную среду для выполнения различных задач. Благодаря поддержке современных систем навигации, таких как BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, вы всегда будете знать своё местоположение с высокой точностью. Планшет также поддерживает Bluetooth 5.3 для удобной и быстрой передачи данных и беспроводного подключения аксессуаров. Выполненный в алюминиевом корпусе стильного серого цвета, этот планшет отличается надежностью и элегантностью. Отметим наличие фронтальной камеры с разрешением 5 МП, что делает возможным проведение видеооконференций или съемку селфи. Идеальный выбор для пользователей, ценящих сочетание функциональности и стиля в одном устройстве.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb 5G (SM-X406BZAACAU) серый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X406BZAACAU
Линейка
SM-X406BZAACAU
Цвет
серый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.4
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.8 х 254.3 х 6.6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung предлагает высокую производительность и современный дизайн для любых задач. Он оснащен внушительной встроенной памятью объемом 128 Гб и оперативной памятью 6 Гб, что обеспечивает быструю работу приложений и возможность хранения большого количества данных. Диагональ экрана составляет 10,9 дюйма, с разрешением 2112x1320, что гарантирует четкость и яркость изображения, будь то просмотр видео или работа с документами. Также стоит отметить наличие стилуса в комплекте, который идеально подойдет для создания заметок или рисунков. Продуманная емкость аккумулятора 8000 мА·ч с технологией Li-Pol обеспечивает длительное время работы без подзарядки, а возможность быстрой зарядки через разъем USB Type-C делает использование планшета ещё более комфортным. Работающая на операционной системе Android, модель обеспечивает стабильную и функциональную среду для выполнения различных задач. Благодаря поддержке современных систем навигации, таких как BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, вы всегда будете знать своё местоположение с высокой точностью. Планшет также поддерживает Bluetooth 5.3 для удобной и быстрой передачи данных и беспроводного подключения аксессуаров. Выполненный в алюминиевом корпусе стильного серого цвета, этот планшет отличается надежностью и элегантностью. Отметим наличие фронтальной камеры с разрешением 5 МП, что делает возможным проведение видеооконференций или съемку селфи. Идеальный выбор для пользователей, ценящих сочетание функциональности и стиля в одном устройстве.
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Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb 5G (SM-X406BZAACAU) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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