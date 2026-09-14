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Планшет Honor Pad X8b 6/256Gb 11" (5301ARMJ) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Honor Pad X8b 6/256Gb 11" (5301ARMJ) серый

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Планшет Honor Pad X8b 6/256Gb 11&quot; (5301ARMJ) серый - фото 5
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor Pad X8b
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Honor Pad X8b 6/256Gb 11&quot; (5301ARMJ) серый - фото 7
  • Планшет Honor Pad X8b 6/256Gb 11&quot; (5301ARMJ) серый - фото 8
  • Планшет Honor Pad X8b 6/256Gb 11&quot; (5301ARMJ) серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732635
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Характеристики

Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5301ARMJ
Линейка
Honor Pad X8b
Цвет
серый
Комлектация
Планшет, Кабель Type-C, Зарядное устройство, Устройство для извлечения лотка, Документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
5 МП
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
168.46 х 256.91 х 7.25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
803

Описание товара Планшет Honor Pad X8b 6/256Gb 11" (5301ARMJ) серый

Планшет Honor — это стильное и функциональное устройство, упакованное в элегантный серый корпус из алюминия. Разработанный для пользователей, которые ценят производительность и качество, этот планшет произведен в Китае и оснащен 11-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200, обеспечивающим яркое и четкое изображение. Работающее на базе операционной системы Android, устройство оснащено мощным процессором Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой 2,4 ГГц и восемью ядрами, что позволяет выполнять множество задач одновременно без снижения скорости. Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, а встроенное хранилище в 256 Гб предоставляет достаточно места для всех ваших приложений, медиафайлов и документов. Если этого недостаточно, вы можете расширить память благодаря наличию слота для карт памяти. Для любителей видеозвонков и селфи предусмотрена 5-мегапиксельная фронтальная камера. Подключение ко всем современным беспроводным технологиям обеспечивается поддержкой Bluetooth 5 и Wi-Fi стандарта 802.11 ac, что гарантирует стабильное и быстрое соединение. Этот планшет Honor станет вашим надежным спутником в работе и развлечениях, сочетая в себе все, что нужно для современного пользователя.

Отзывы о товаре Планшет Honor Pad X8b 6/256Gb 11" (5301ARMJ) серый




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Характеристики
Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5301ARMJ
Линейка
Honor Pad X8b
Цвет
серый
Комлектация
Планшет, Кабель Type-C, Зарядное устройство, Устройство для извлечения лотка, Документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Частота процессора, МГц
2.4
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
5 МП
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
168.46 х 256.91 х 7.25 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Honor — это стильное и функциональное устройство, упакованное в элегантный серый корпус из алюминия. Разработанный для пользователей, которые ценят производительность и качество, этот планшет произведен в Китае и оснащен 11-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200, обеспечивающим яркое и четкое изображение. Работающее на базе операционной системы Android, устройство оснащено мощным процессором Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой 2,4 ГГц и восемью ядрами, что позволяет выполнять множество задач одновременно без снижения скорости. Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, а встроенное хранилище в 256 Гб предоставляет достаточно места для всех ваших приложений, медиафайлов и документов. Если этого недостаточно, вы можете расширить память благодаря наличию слота для карт памяти. Для любителей видеозвонков и селфи предусмотрена 5-мегапиксельная фронтальная камера. Подключение ко всем современным беспроводным технологиям обеспечивается поддержкой Bluetooth 5 и Wi-Fi стандарта 802.11 ac, что гарантирует стабильное и быстрое соединение. Этот планшет Honor станет вашим надежным спутником в работе и развлечениях, сочетая в себе все, что нужно для современного пользователя.
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Отзывы


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