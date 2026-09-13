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Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12" (TA3E2M01) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12" (TA3E2M01) серый

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Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12&quot; (TA3E2M01) серый - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma Pro Empire
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
  • Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12&quot; (TA3E2M01) серый - фото 1
  • Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12&quot; (TA3E2M01) серый - фото 2
  • Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12&quot; (TA3E2M01) серый - фото 3
  • Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12&quot; (TA3E2M01) серый - фото 4
  • Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12&quot; (TA3E2M01) серый - фото 5
  • Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12&quot; (TA3E2M01) серый - фото 6
  • Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12&quot; (TA3E2M01) серый - фото 7
  • Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12&quot; (TA3E2M01) серый - фото 8
  • Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12&quot; (TA3E2M01) серый - фото 9
  • Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12&quot; (TA3E2M01) серый - фото 10
  • Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12&quot; (TA3E2M01) серый - фото 11
  • Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12&quot; (TA3E2M01) серый - фото 12
  • Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12&quot; (TA3E2M01) серый - фото 13
  • Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12&quot; (TA3E2M01) серый - фото 14
  • Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12&quot; (TA3E2M01) серый - фото 15
  • Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12&quot; (TA3E2M01) серый - фото 16
  • Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12&quot; (TA3E2M01) серый - фото 17
  • Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12&quot; (TA3E2M01) серый - фото 18
  • Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12&quot; (TA3E2M01) серый - фото 19
  • Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12&quot; (TA3E2M01) серый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714189
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Характеристики

Бренд
Digma PRO
Партномер для планшетов
TA3E2M01
Линейка
Digma Pro Empire
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Сетевой адаптер питания USB-C кабель; защитное стекло; набор наклеек; салфетка для экрана; скрепка для извлечения SIM-карты; защитный чехол
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
16 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
10000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
174.3 х 278.8 х 7.6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.65

Описание товара Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12" (TA3E2M01) серый

Digma Pro Empire G99 — это флагманское устройство от DIGMA PRO для тех, кто ценит высокую производительность и современный дизайн. Ультратонки корпус планшета выполнен из металла серого оттенка. Параметры Экран 12” с разрешением 2000х1200 и частотой 90 Гц поддерживает функцию мультитач и автоматическую ориентацию, обеспечивая плавное и отзывчивое взаимодействие. Технология In-Cell делает изображение более ярким и контрастным. Плотность пикселей составляет 194 PPI, что гарантирует четкость и детализацию изображения. Дисплей отличается полезной площадью 90%. Производительность и возможности Сердцем устройства является восьмиядерный процессор MTK Helio G99 с тактовой частотой 2,2 ГГц, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Встроенная память составляет 256 ГБ, и её можно расширить с помощью карт microSD до 2 ТБ. Коммуникации и подключения Digma Pro Empire G99 поддерживает технологии 3G и 4G, что позволяет оставаться везде на связи. Также предусмотрена поддержка систем навигации A-GPS, GPS и ГЛОНАСС. Мультимедиа и камера Планшет оснащен четырьмя динамиками с поддержкой HiRes Audio, поэтому вы получаете кристально чистый и объемный звук. Основная камера с разрешением 16 Mpix и фронтальная камера с разрешением 8 Mpix позволяют делать яркие детализированные снимки и видеозвонки. Особенности и безопасность Встроенные датчики, включая акселерометр (G-sensor), обеспечивают дополнительные функции и удобство использования. Биометрическая идентификация по лицу добавляет уровень безопасности. Питание и аккумулятор Емкость аккумулятора 10000 мАч и поддержка быстрой зарядки позволяет использовать планшет длительное время. Тип аккумулятора — Li-Ion. Комплектация и гарантия В комплект поставки входят защитное стекло, набор наклеек, салфетка для экрана, скрепка для извлечения SIM-карты и защитный чехол.

Отзывы о товаре Планшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12" (TA3E2M01) серый




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Характеристики
Бренд
Digma PRO
Партномер для планшетов
TA3E2M01
Линейка
Digma Pro Empire
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Сетевой адаптер питания USB-C кабель; защитное стекло; набор наклеек; салфетка для экрана; скрепка для извлечения SIM-карты; защитный чехол
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Частота процессора, МГц
2.2
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
16 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
10000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
174.3 х 278.8 х 7.6 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Digma Pro Empire G99 — это флагманское устройство от DIGMA PRO для тех, кто ценит высокую производительность и современный дизайн. Ультратонки корпус планшета выполнен из металла серого оттенка. Параметры Экран 12” с разрешением 2000х1200 и частотой 90 Гц поддерживает функцию мультитач и автоматическую ориентацию, обеспечивая плавное и отзывчивое взаимодействие. Технология In-Cell делает изображение более ярким и контрастным. Плотность пикселей составляет 194 PPI, что гарантирует четкость и детализацию изображения. Дисплей отличается полезной площадью 90%. Производительность и возможности Сердцем устройства является восьмиядерный процессор MTK Helio G99 с тактовой частотой 2,2 ГГц, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Встроенная память составляет 256 ГБ, и её можно расширить с помощью карт microSD до 2 ТБ. Коммуникации и подключения Digma Pro Empire G99 поддерживает технологии 3G и 4G, что позволяет оставаться везде на связи. Также предусмотрена поддержка систем навигации A-GPS, GPS и ГЛОНАСС. Мультимедиа и камера Планшет оснащен четырьмя динамиками с поддержкой HiRes Audio, поэтому вы получаете кристально чистый и объемный звук. Основная камера с разрешением 16 Mpix и фронтальная камера с разрешением 8 Mpix позволяют делать яркие детализированные снимки и видеозвонки. Особенности и безопасность Встроенные датчики, включая акселерометр (G-sensor), обеспечивают дополнительные функции и удобство использования. Биометрическая идентификация по лицу добавляет уровень безопасности. Питание и аккумулятор Емкость аккумулятора 10000 мАч и поддержка быстрой зарядки позволяет использовать планшет длительное время. Тип аккумулятора — Li-Ion. Комплектация и гарантия В комплект поставки входят защитное стекло, набор наклеек, салфетка для экрана, скрепка для извлечения SIM-карты и защитный чехол.
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Отзывы


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