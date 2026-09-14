Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey
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Характеристики
Линейка
Tecno MegaPad 11 SE
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.95
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738890
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Характеристики
Бренд
Партномер для планшетов
T1102 4+128 MOONDUST GREY
Линейка
Tecno MegaPad 11 SE
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.95
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.66 х 254.71 х 7 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey
Планшет TECNO c большим 10,95-дюймовым экраном порадует четким изображением благодаря разрешению 1920x1200 — отличное решение для фильмов, игр и веб-серфинга. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 и 128 Гб встроенной памяти легко справятся с современными приложениями и хранят множество фото, видео и документов. Металлический корпус делает устройство стильным и прочным, а аккумулятор на 8000 мА·ч избавит от лишних подзарядок. Навигация с поддержкой ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и GPS позволит уверенно находить маршрут даже в путешествиях. Современный серый цвет придает особый шарм этому планшету.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Партномер для планшетов
T1102 4+128 MOONDUST GREY
Линейка
Tecno MegaPad 11 SE
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.95
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2.8
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.66 х 254.71 х 7 мм
Страна производитель
Китай
Планшет TECNO c большим 10,95-дюймовым экраном порадует четким изображением благодаря разрешению 1920x1200 — отличное решение для фильмов, игр и веб-серфинга. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 и 128 Гб встроенной памяти легко справятся с современными приложениями и хранят множество фото, видео и документов. Металлический корпус делает устройство стильным и прочным, а аккумулятор на 8000 мА·ч избавит от лишних подзарядок. Навигация с поддержкой ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и GPS позволит уверенно находить маршрут даже в путешествиях. Современный серый цвет придает особый шарм этому планшету.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, 64 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, 64 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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