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Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey

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Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото 1
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото 2
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото 3
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото 4
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото 5
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото 6
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото 7
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото 8
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото 9
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото 10
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото 11
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno MegaPad 11 SE
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.95
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото 1
  • Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото 2
  • Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото 3
  • Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото 4
  • Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото 5
  • Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото 6
  • Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото 7
  • Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото 8
  • Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото 9
  • Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото 10
  • Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото 11
  • Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738890
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Характеристики

Бренд
TECNO
Партномер для планшетов
T1102 4+128 MOONDUST GREY
Линейка
Tecno MegaPad 11 SE
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.95
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.66 х 254.71 х 7 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey

Планшет TECNO c большим 10,95-дюймовым экраном порадует четким изображением благодаря разрешению 1920x1200 — отличное решение для фильмов, игр и веб-серфинга. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 и 128 Гб встроенной памяти легко справятся с современными приложениями и хранят множество фото, видео и документов. Металлический корпус делает устройство стильным и прочным, а аккумулятор на 8000 мА·ч избавит от лишних подзарядок. Навигация с поддержкой ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и GPS позволит уверенно находить маршрут даже в путешествиях. Современный серый цвет придает особый шарм этому планшету.

Отзывы о товаре Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey




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Характеристики
Бренд
TECNO
Партномер для планшетов
T1102 4+128 MOONDUST GREY
Линейка
Tecno MegaPad 11 SE
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.95
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2.8
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.66 х 254.71 х 7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет TECNO c большим 10,95-дюймовым экраном порадует четким изображением благодаря разрешению 1920x1200 — отличное решение для фильмов, игр и веб-серфинга. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 и 128 Гб встроенной памяти легко справятся с современными приложениями и хранят множество фото, видео и документов. Металлический корпус делает устройство стильным и прочным, а аккумулятор на 8000 мА·ч избавит от лишних подзарядок. Навигация с поддержкой ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и GPS позволит уверенно находить маршрут даже в путешествиях. Современный серый цвет придает особый шарм этому планшету.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Moondust Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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