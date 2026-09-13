Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green
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Характеристики
Описание товара Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green
Планшет Redmi сочетает в себе стильный дизайн и мощные технические характеристики, предлагая пользователям оптимальное решение для работы и развлечений. Этот планшет оснащен 11-дюймовым экраном с впечатляющим разрешением 2560x1600, что обеспечивает яркое и четкое изображение, идеальное для просмотра видео, чтения и игр. Элегантный зеленый корпус планшета выполнен из качественных материалов - металла и пластика, что обеспечивает не только эстетическую привлекательность, но и долговечность устройства. Работает планшет на базе операционной системы Android, что гарантирует доступ к множеству приложений и сервисов. Сердцем устройства является мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 Ultra с частотой 2,2 ГГц, который обеспечивает гладкую и быструю работу, даже с ресурсоемкими приложениями. Благодаря 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, пользователи могут легко хранить большой объем данных и запускать несколько приложений одновременно без снижения производительности. Для увеличения объема хранилища есть возможность установки карты памяти, что позволит еще больше расширить границы использования устройства. Планшет Redmi - это оптимальное сочетание функциональности, производительности и стиля в одном устройстве.
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Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента, На Android, Игровые
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