Планшет Honor Pad X8b 4/128Gb 11" (5301ARMH) серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Планшет Honor Pad X8b 4/128Gb 11" (5301ARMH) серый
**Планшет HONOR Pad X8b WIFI 4+128Gb, серый (5301ARMH)** Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HONOR Pad X8b! **Почему стоит выбрать HONOR Pad X8b?** * **Большой экран:** диагональ 11 дюймов с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц обеспечит яркое и плавное изображение. Технология IPS гарантирует насыщенные цвета и широкие углы обзора. * **Производительность:** благодаря процессору от Qualcomm планшет легко справляется с многозадачностью и требовательными приложениями. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 128 ГБ встроенной памяти и 4 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. Есть отдельный слот для карты памяти — можно расширить объём хранилища. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 10 100 мАч обеспечит продолжительную работу без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро вернуть планшет в строй. * **Удобство подключения:** проводной интерфейс USB Type-C для быстрой передачи данных и зарядки. * **Камера:** одна тыловая камера для фото и видеозвонков. **Основные характеристики:** * год релиза: 2026; * тип корпуса: моноблок; * цвет: серый; * модуль сотовой связи: отсутствует. HONOR Pad X8b — ваш надёжный спутник в работе и развлечениях!
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