Top.Mail.Ru
Планшет Huawei MatePad SE 11'' 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Планшет Huawei MatePad SE 11'' 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 1
Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 2
Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 3
Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 4
Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 5
Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 6
Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 7
Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 8
Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 9
Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 10
Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 11
Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 12
Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 13
Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Huawei Matepad SE 11
Цвет
голубой
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 1
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 2
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 3
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 4
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 5
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 6
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 7
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 8
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 9
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 10
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 11
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 12
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 13
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706025
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
53014BAB
Линейка
Huawei Matepad SE 11
Цвет
голубой
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C, стилус
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7700
Габариты (ВxГxШ), мм
252.3x6.9x163.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
740

Описание товара Планшет Huawei MatePad SE 11'' 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue

Планшет Huawei MatePad SE Цельнометаллический корпус | Безрамочный экран HUAWEI FullView 11 дюймов с поддержкой защиты зрения | Высокоемкая батарея 7700 мА*ч с поддержкой функции быстрой зарядки 22,5 Вт Лёгкий, стильный и компактный Планшет HUAWEI MatePad SE 11' невероятно легкий и тонкий - он весит всего 475 г, его толщина составляет 6,9 мм. Его удобно держать в руках и брать с собой в поездки. Цельнометаллический корпус. Надежный во всем. Планшет с литым цельнометаллическим корпусом не только превосходно выглядит, но и потрясающе прочен благодаря своей форме из высококачественного алюминия с гладкими краями и встроенным модулем камеры. 11-дюймовый экран с поддержкой защиты зрения. Привнесите в жизнь больше красок Экран FHD+ 11 дюймов создает эффект полного погружения — наслаждайтесь ярким и четким отображением контента. Специальная функция защиты зрения снизит нагрузку на глаза и подарит визуальный комфорт использования. Забота о вашем зрении Экран имеет сертификат защиты зрения от синего света и мерцания T?V Rheinland. Наслаждайтесь полным погружением столько, сколько пожелаете. Подстраиваясь под условия окружающего освещения, экран регулирует уровень яркости в режиме реального времени. Вам будет комфортно использовать устройство и в освещенной солнечными лучами комнате, и в темной спальне. Система из четырех динамиков для объемного звучания Благодаря симметричной звуковой системе из четырех динамиков с уникальной настройкой звука от HUAWEI Histen 9.0 планшет поддерживает стабильно высокое качество передачи звука в самых разных сценариях, будь то прослушивание музыки онлайн, просмотр фильмов, игры или онлайн-обучение. Развлечения на весь день Батареи емкостью 7700 мА*ч хватит на целый день использования — можно брать планшет с собой в поездки, не беспокоясь о необходимости подзарядки. Функция быстрой зарядки 22,5 Вт3 позволит быстро восполнить заряд. Источник вдохновения в ваших руках За счет специального дизайна стилуса HUAWEI M-Pen lite его удобно держать — ваша кисть не устанет даже после нескольких часов рисования. С помощью специальной клипсы стилус можно удобно хранить.

Отзывы о товаре Планшет Huawei MatePad SE 11'' 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
53014BAB
Линейка
Huawei Matepad SE 11
Цвет
голубой
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C, стилус
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Развернуть
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7700
Габариты (ВxГxШ), мм
252.3x6.9x163.8
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Huawei MatePad SE Цельнометаллический корпус | Безрамочный экран HUAWEI FullView 11 дюймов с поддержкой защиты зрения | Высокоемкая батарея 7700 мА*ч с поддержкой функции быстрой зарядки 22,5 Вт Лёгкий, стильный и компактный Планшет HUAWEI MatePad SE 11' невероятно легкий и тонкий - он весит всего 475 г, его толщина составляет 6,9 мм. Его удобно держать в руках и брать с собой в поездки. Цельнометаллический корпус. Надежный во всем. Планшет с литым цельнометаллическим корпусом не только превосходно выглядит, но и потрясающе прочен благодаря своей форме из высококачественного алюминия с гладкими краями и встроенным модулем камеры. 11-дюймовый экран с поддержкой защиты зрения. Привнесите в жизнь больше красок Экран FHD+ 11 дюймов создает эффект полного погружения — наслаждайтесь ярким и четким отображением контента. Специальная функция защиты зрения снизит нагрузку на глаза и подарит визуальный комфорт использования. Забота о вашем зрении Экран имеет сертификат защиты зрения от синего света и мерцания T?V Rheinland. Наслаждайтесь полным погружением столько, сколько пожелаете. Подстраиваясь под условия окружающего освещения, экран регулирует уровень яркости в режиме реального времени. Вам будет комфортно использовать устройство и в освещенной солнечными лучами комнате, и в темной спальне. Система из четырех динамиков для объемного звучания Благодаря симметричной звуковой системе из четырех динамиков с уникальной настройкой звука от HUAWEI Histen 9.0 планшет поддерживает стабильно высокое качество передачи звука в самых разных сценариях, будь то прослушивание музыки онлайн, просмотр фильмов, игры или онлайн-обучение. Развлечения на весь день Батареи емкостью 7700 мА*ч хватит на целый день использования — можно брать планшет с собой в поездки, не беспокоясь о необходимости подзарядки. Функция быстрой зарядки 22,5 Вт3 позволит быстро восполнить заряд. Источник вдохновения в ваших руках За счет специального дизайна стилуса HUAWEI M-Pen lite его удобно держать — ваша кисть не устанет даже после нескольких часов рисования. С помощью специальной клипсы стилус можно удобно хранить.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Huawei MatePad SE 11'' 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...