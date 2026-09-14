Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7" LTE (5504ADRG) серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7" LTE (5504ADRG) серый
**Планшет HONOR Pad X7 LTE 8.7" 4+128 ГБ, серый (5504ADRG)** Откройте для себя мир мобильных развлечений и работы с планшетом HONOR Pad X7! Устройство с 8.7-дюймовым экраном подарит вам яркое и чёткое изображение, а поддержка LTE позволит всегда оставаться на связи. **Почему стоит выбрать HONOR Pad X7?** * **Достаточно памяти для всех ваших задач:** 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти позволят вам комфортно работать с приложениями, хранить множество файлов, фотографий и видео. * **Быстрый доступ в интернет:** поддержка LTE даёт возможность пользоваться интернетом везде, где есть мобильная связь. * **Стильный дизайн:** серый цвет корпуса сделает ваш планшет не только удобным в использовании, но и стильным аксессуаром. С планшетом HONOR Pad X7 вы сможете работать, учиться и развлекаться — где угодно и когда угодно!
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Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые
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Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые
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