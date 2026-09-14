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Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7" LTE (5504ADRG) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7" LTE (5504ADRG) серый

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Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; LTE (5504ADRG) серый - фото 1
Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; LTE (5504ADRG) серый - фото 2
Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; LTE (5504ADRG) серый - фото 3
Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; LTE (5504ADRG) серый - фото 4
Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; LTE (5504ADRG) серый - фото 5
Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; LTE (5504ADRG) серый - фото 6
Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; LTE (5504ADRG) серый - фото 7
Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; LTE (5504ADRG) серый - фото 8
Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; LTE (5504ADRG) серый - фото 9
Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; LTE (5504ADRG) серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor Pad X7
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; LTE (5504ADRG) серый - фото 1
  • Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; LTE (5504ADRG) серый - фото 2
  • Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; LTE (5504ADRG) серый - фото 3
  • Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; LTE (5504ADRG) серый - фото 4
  • Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; LTE (5504ADRG) серый - фото 5
  • Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; LTE (5504ADRG) серый - фото 6
  • Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; LTE (5504ADRG) серый - фото 7
  • Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; LTE (5504ADRG) серый - фото 8
  • Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; LTE (5504ADRG) серый - фото 9
  • Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7&quot; LTE (5504ADRG) серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732717
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Характеристики

Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5504ADRG
Линейка
Honor Pad X7
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
адаптер питания, USB-кабель, документация
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7020
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
124.8 х 277.07 х 7.99 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
650

Описание товара Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7" LTE (5504ADRG) серый

**Планшет HONOR Pad X7 LTE 8.7" 4+128 ГБ, серый (5504ADRG)** Откройте для себя мир мобильных развлечений и работы с планшетом HONOR Pad X7! Устройство с 8.7-дюймовым экраном подарит вам яркое и чёткое изображение, а поддержка LTE позволит всегда оставаться на связи. **Почему стоит выбрать HONOR Pad X7?** * **Достаточно памяти для всех ваших задач:** 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти позволят вам комфортно работать с приложениями, хранить множество файлов, фотографий и видео. * **Быстрый доступ в интернет:** поддержка LTE даёт возможность пользоваться интернетом везде, где есть мобильная связь. * **Стильный дизайн:** серый цвет корпуса сделает ваш планшет не только удобным в использовании, но и стильным аксессуаром. С планшетом HONOR Pad X7 вы сможете работать, учиться и развлекаться — где угодно и когда угодно!

Отзывы о товаре Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7" LTE (5504ADRG) серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5504ADRG
Линейка
Honor Pad X7
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
адаптер питания, USB-кабель, документация
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7020
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
124.8 х 277.07 х 7.99 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет HONOR Pad X7 LTE 8.7" 4+128 ГБ, серый (5504ADRG)** Откройте для себя мир мобильных развлечений и работы с планшетом HONOR Pad X7! Устройство с 8.7-дюймовым экраном подарит вам яркое и чёткое изображение, а поддержка LTE позволит всегда оставаться на связи. **Почему стоит выбрать HONOR Pad X7?** * **Достаточно памяти для всех ваших задач:** 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти позволят вам комфортно работать с приложениями, хранить множество файлов, фотографий и видео. * **Быстрый доступ в интернет:** поддержка LTE даёт возможность пользоваться интернетом везде, где есть мобильная связь. * **Стильный дизайн:** серый цвет корпуса сделает ваш планшет не только удобным в использовании, но и стильным аксессуаром. С планшетом HONOR Pad X7 вы сможете работать, учиться и развлекаться — где угодно и когда угодно!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Honor Pad X7 4/128Gb 8.7" LTE (5504ADRG) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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