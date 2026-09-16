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Планшет Huawei MatePad SE 11" 8/128Gb (53014GXU) серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Huawei MatePad SE 11" 8/128Gb (53014GXU) серый

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Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 8/128Gb (53014GXU) серый - фото 1
Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 8/128Gb (53014GXU) серый - фото 2
Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 8/128Gb (53014GXU) серый - фото 3
Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 8/128Gb (53014GXU) серый - фото 4
Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 8/128Gb (53014GXU) серый - фото 5
Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 8/128Gb (53014GXU) серый - фото 6
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Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 8/128Gb (53014GXU) серый - фото 8
Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 8/128Gb (53014GXU) серый - фото 9
Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 8/128Gb (53014GXU) серый - фото 10
Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 8/128Gb (53014GXU) серый - фото 11
Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 8/128Gb (53014GXU) серый - фото 12
Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 8/128Gb (53014GXU) серый - фото 13
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Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 8/128Gb (53014GXU) серый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei MatePad SE
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 8/128Gb (53014GXU) серый - фото 8
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 8/128Gb (53014GXU) серый - фото 9
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 8/128Gb (53014GXU) серый - фото 10
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 8/128Gb (53014GXU) серый - фото 11
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  • Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 8/128Gb (53014GXU) серый - фото 14
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 8/128Gb (53014GXU) серый - фото 15
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&quot; 8/128Gb (53014GXU) серый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 820 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732705
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Планшет Huawei MatePad SE 11" 8/128Gb (53014GXU) серый
17 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014GXU
Линейка
Huawei MatePad SE
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C, стилус
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7700
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
252.3 х 163.8 х 6.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х4
Вес, г.
760

Описание товара Планшет Huawei MatePad SE 11" 8/128Gb (53014GXU) серый

**Планшет HUAWEI MatePad SE 11 8+128Gb Wi-Fi + стилус, серый** Откройте для себя безграничные возможности с планшетом HUAWEI MatePad SE 11. Это идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений. **Основные характеристики:** * Процессор от HiSilicon для высокой производительности. * Объём оперативной памяти — 8 ГБ, встроенной — 128 ГБ. * Поддержка быстрой зарядки — удобно и практично. * Технология IPS обеспечивает яркое и чёткое изображение на экране с разрешением 1920x1200 пикселей. * Частота обновления экрана — 60 Гц. * Ёмкость аккумулятора — 7700 мАч, что гарантирует длительное время работы без подзарядки. **Особенности:** * Планшет оснащён одной тыловой камерой, что позволяет делать снимки и видеозвонки. * Проводной интерфейс USB Type-C для удобной синхронизации данных и зарядки. * Стильный серый цвет и компактный монолитный корпус делают планшет не только функциональным, но и эстетически привлекательным. **Преимущества:** * Планшет выпущен в 2024 году, что гарантирует использование новейших технологий и инноваций. * В комплекте со стилусом работа и творчество станут ещё удобнее и продуктивнее. HUAWEI MatePad SE 11 — это надёжный и функциональный планшет, который станет вашим верным спутником в любых делах.

Отзывы о товаре Планшет Huawei MatePad SE 11" 8/128Gb (53014GXU) серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014GXU
Линейка
Huawei MatePad SE
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C, стилус
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Развернуть
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7700
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
252.3 х 163.8 х 6.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет HUAWEI MatePad SE 11 8+128Gb Wi-Fi + стилус, серый** Откройте для себя безграничные возможности с планшетом HUAWEI MatePad SE 11. Это идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений. **Основные характеристики:** * Процессор от HiSilicon для высокой производительности. * Объём оперативной памяти — 8 ГБ, встроенной — 128 ГБ. * Поддержка быстрой зарядки — удобно и практично. * Технология IPS обеспечивает яркое и чёткое изображение на экране с разрешением 1920x1200 пикселей. * Частота обновления экрана — 60 Гц. * Ёмкость аккумулятора — 7700 мАч, что гарантирует длительное время работы без подзарядки. **Особенности:** * Планшет оснащён одной тыловой камерой, что позволяет делать снимки и видеозвонки. * Проводной интерфейс USB Type-C для удобной синхронизации данных и зарядки. * Стильный серый цвет и компактный монолитный корпус делают планшет не только функциональным, но и эстетически привлекательным. **Преимущества:** * Планшет выпущен в 2024 году, что гарантирует использование новейших технологий и инноваций. * В комплекте со стилусом работа и творчество станут ещё удобнее и продуктивнее. HUAWEI MatePad SE 11 — это надёжный и функциональный планшет, который станет вашим верным спутником в любых делах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Планшет Huawei MatePad SE 11" 8/128Gb (53014GXU) серый - по цене 17820 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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