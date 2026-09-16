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Характеристики
Линейка
Huawei MatePad SE
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Планшет Huawei MatePad SE 11" 8/128Gb (53014GXU) серый
**Планшет HUAWEI MatePad SE 11 8+128Gb Wi-Fi + стилус, серый**
Откройте для себя безграничные возможности с планшетом HUAWEI MatePad SE 11. Это идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений.
**Основные характеристики:**
* Процессор от HiSilicon для высокой производительности.
* Объём оперативной памяти — 8 ГБ, встроенной — 128 ГБ.
* Поддержка быстрой зарядки — удобно и практично.
* Технология IPS обеспечивает яркое и чёткое изображение на экране с разрешением 1920x1200 пикселей.
* Частота обновления экрана — 60 Гц.
* Ёмкость аккумулятора — 7700 мАч, что гарантирует длительное время работы без подзарядки.
**Особенности:**
* Планшет оснащён одной тыловой камерой, что позволяет делать снимки и видеозвонки.
* Проводной интерфейс USB Type-C для удобной синхронизации данных и зарядки.
* Стильный серый цвет и компактный монолитный корпус делают планшет не только функциональным, но и эстетически привлекательным.
**Преимущества:**
* Планшет выпущен в 2024 году, что гарантирует использование новейших технологий и инноваций.
* В комплекте со стилусом работа и творчество станут ещё удобнее и продуктивнее.
HUAWEI MatePad SE 11 — это надёжный и функциональный планшет, который станет вашим верным спутником в любых делах.
**Планшет HUAWEI MatePad SE 11 8+128Gb Wi-Fi + стилус, серый**
Откройте для себя безграничные возможности с планшетом HUAWEI MatePad SE 11. Это идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений.
**Основные характеристики:**
* Процессор от HiSilicon для высокой производительности.
* Объём оперативной памяти — 8 ГБ, встроенной — 128 ГБ.
* Поддержка быстрой зарядки — удобно и практично.
* Технология IPS обеспечивает яркое и чёткое изображение на экране с разрешением 1920x1200 пикселей.
* Частота обновления экрана — 60 Гц.
* Ёмкость аккумулятора — 7700 мАч, что гарантирует длительное время работы без подзарядки.
**Особенности:**
* Планшет оснащён одной тыловой камерой, что позволяет делать снимки и видеозвонки.
* Проводной интерфейс USB Type-C для удобной синхронизации данных и зарядки.
* Стильный серый цвет и компактный монолитный корпус делают планшет не только функциональным, но и эстетически привлекательным.
**Преимущества:**
* Планшет выпущен в 2024 году, что гарантирует использование новейших технологий и инноваций.
* В комплекте со стилусом работа и творчество станут ещё удобнее и продуктивнее.
HUAWEI MatePad SE 11 — это надёжный и функциональный планшет, который станет вашим верным спутником в любых делах.
Купить Планшет Huawei MatePad SE 11" 8/128Gb (53014GXU) серый - по цене 17820 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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