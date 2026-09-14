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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb (SM-X400NZSACAU) серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb (SM-X400NZSACAU) серебристый

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X400NZSACAU) серебристый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X400NZSACAU) серебристый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X400NZSACAU) серебристый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X400NZSACAU) серебристый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X400NZSACAU) серебристый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X400NZSACAU) серебристый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X400NZSACAU) серебристый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X400NZSACAU) серебристый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X400NZSACAU) серебристый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 6/128Gb (SM-X400NZSACAU) серебристый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732689
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X400NZSACAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Цвет
серебристый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.8 х 254.3 х 6.6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
792

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb (SM-X400NZSACAU) серебристый

Планшет Samsung — это высококачественное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и стиль в одном флаконе. Он оснащен 128 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить множество приложений, фото и видео. Элегантный серебристый корпус из металла подчеркивает современный дизайн и долговечность устройства. С диагональю экрана 10,9 дюймов, планшет предлагает насыщенные и яркие изображения, идеальные для просмотра мультимедийного контента или работы над документами. Встроенный аккумулятор емкостью 8000 мА·ч гарантирует длительное время работы без необходимости частой подзарядки, а мощный процессор с частотой 2,4 ГГц обеспечивает плавную и быструю работу устройства на базе операционной системы Android. Пользователи оценят наличие 6 Гб оперативной памяти, которая обеспечивает многозадачность и высокую производительность. В комплекте идет стилус, который открывает новые возможности для творчества и заметок, делая работу с планшетом еще более удобной и эффективной. Для видеозвонков и селфи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 5 МП. Множество навигационных систем, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, делают планшет идеальным помощником в путешествиях. А благодаря поддержке Bluetooth 5.3, пользователь может подключать к устройству разнообразные аксессуары. Планшет оснащен USB Type-C разъемом для зарядки, что обеспечивает быструю и удобную зарядку. Бренд Samsung гарантирует качество и надежность, делая данное устройство прекрасным выбором как для личного использования, так и для работы.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb (SM-X400NZSACAU) серебристый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X400NZSACAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Цвет
серебристый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
Samsung Exynos 1380
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.8 х 254.3 х 6.6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung — это высококачественное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и стиль в одном флаконе. Он оснащен 128 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить множество приложений, фото и видео. Элегантный серебристый корпус из металла подчеркивает современный дизайн и долговечность устройства. С диагональю экрана 10,9 дюймов, планшет предлагает насыщенные и яркие изображения, идеальные для просмотра мультимедийного контента или работы над документами. Встроенный аккумулятор емкостью 8000 мА·ч гарантирует длительное время работы без необходимости частой подзарядки, а мощный процессор с частотой 2,4 ГГц обеспечивает плавную и быструю работу устройства на базе операционной системы Android. Пользователи оценят наличие 6 Гб оперативной памяти, которая обеспечивает многозадачность и высокую производительность. В комплекте идет стилус, который открывает новые возможности для творчества и заметок, делая работу с планшетом еще более удобной и эффективной. Для видеозвонков и селфи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 5 МП. Множество навигационных систем, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, делают планшет идеальным помощником в путешествиях. А благодаря поддержке Bluetooth 5.3, пользователь может подключать к устройству разнообразные аксессуары. Планшет оснащен USB Type-C разъемом для зарядки, что обеспечивает быструю и удобную зарядку. Бренд Samsung гарантирует качество и надежность, делая данное устройство прекрасным выбором как для личного использования, так и для работы.
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Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 6/128Gb (SM-X400NZSACAU) серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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