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Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple

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Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 1
Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 2
Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 3
Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 4
Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 5
Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 6
Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 7
Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 8
Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 9
Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 10
Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 11
Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 12
Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Digma Pro HIT 18 T616
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.51
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T616
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 1
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 2
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 3
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 4
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 5
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 6
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 7
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 8
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 9
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 10
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 11
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 12
  • Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679032
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Планшеты
Линейка
Digma Pro HIT 18 T616
Цвет
фиолетовый
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.51
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T616
Частота процессора, МГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Емкость аккумулятора
7000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
161.51 х 246.4 х 7.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.12

Описание товара Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple

Планшет DIGMA PRO HIT 18 подойдет для работы и развлечений, работает на ОС Android 13. Экран и камера Экран диагональю 10.51 дюйма с разрешением 1920х1200 выдает качественное и контрастное изображение без искажений. На таком дисплее комфортно работать, читать или набирать текст, смотреть видео и играть в игры. Основная камера 13 Мп позволяет делать достаточно качественные фото для домашнего архива или социальных сетей, фронтальная 5 Мп подойдет для общения по видеосвязи и селфи. Процессор и память Планшет работает на базе 8-ядерного процессора Unisoc T616 с частотой 2 ГГц, ОЗУ составляет 8 ГБ, этого достаточно для решения повседневных и рабочих задач. Объем встроенной памяти – 256 ГБ, что обеспечивает достаточно места для хранения документов и фото, игр и приложений. Интерфейсы У планшета имеются все необходимые модули для качественной связи: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС. Он поддерживает 2 сим-карты формата nano-SIM. Автономная работа и корпус Емкость аккумулятора составляет 7000 мАч, время автономной работы при активном использовании достигает 5 часов. Имеется функция быстрой зарядки. Есть возможность питания от USB-провода, если нет времени заряжать гаджет и есть розетка поблизости. Корпус изготовлен из металла фиолетового цвета, который отличается повышенной износостойкостью и приятно ложится в руки. В комплекте идет чехол.

Отзывы о товаре Планшет Digma Pro HIT 18 T616 8/256Gb Purple




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Планшеты
Линейка
Digma Pro HIT 18 T616
Цвет
фиолетовый
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.51
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T616
Частота процессора, МГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Развернуть
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Емкость аккумулятора
7000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
161.51 х 246.4 х 7.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет DIGMA PRO HIT 18 подойдет для работы и развлечений, работает на ОС Android 13. Экран и камера Экран диагональю 10.51 дюйма с разрешением 1920х1200 выдает качественное и контрастное изображение без искажений. На таком дисплее комфортно работать, читать или набирать текст, смотреть видео и играть в игры. Основная камера 13 Мп позволяет делать достаточно качественные фото для домашнего архива или социальных сетей, фронтальная 5 Мп подойдет для общения по видеосвязи и селфи. Процессор и память Планшет работает на базе 8-ядерного процессора Unisoc T616 с частотой 2 ГГц, ОЗУ составляет 8 ГБ, этого достаточно для решения повседневных и рабочих задач. Объем встроенной памяти – 256 ГБ, что обеспечивает достаточно места для хранения документов и фото, игр и приложений. Интерфейсы У планшета имеются все необходимые модули для качественной связи: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС. Он поддерживает 2 сим-карты формата nano-SIM. Автономная работа и корпус Емкость аккумулятора составляет 7000 мАч, время автономной работы при активном использовании достигает 5 часов. Имеется функция быстрой зарядки. Есть возможность питания от USB-провода, если нет времени заряжать гаджет и есть розетка поблизости. Корпус изготовлен из металла фиолетового цвета, который отличается повышенной износостойкостью и приятно ложится в руки. В комплекте идет чехол.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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