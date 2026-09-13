Планшет Digma Pro Eclipse 8/256Gb 11" (TA3E1P02) зеленый
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Характеристики
Описание товара Планшет Digma Pro Eclipse 8/256Gb 11" (TA3E1P02) зеленый
Планшет Eclipse от DIGMA PRO сочетает передовые технологии с утонченным дизайном. Зеленый металлический корпус с тонкими рамками подчеркивает индивидуальность устройства, а компактные размеры делают его удобным для работы и развлечений в дороге. Яркий дисплей и удобство взаимодействия 11-дюймовый экран 350 нит с технологией In-Cell и разрешением 1920x1200 пикселей передает насыщенные цвета и четкие детали. Соотношение сторон 16:10 делает его универсальным как для просмотра контента, так и для решения рабочих задач. Поддержка мультисенсорного управления и адаптивная регулировка яркости экрана создают комфорт при использовании. Производительность на уровне флагманов Восьмиядерный процессор Unisoc T616 с тактовой частотой 2 ГГц легко справляется с многозадачностью. Объем оперативной памяти 8 ГБ обеспечивает плавную работу приложений, а встроенный накопитель на 256 ГБ дает достаточно пространства для хранения данных. При необходимости объем памяти можно увеличить до 1 ТБ с помощью карт microSD. Операционная система Android 14 предлагает актуальные возможности для персонализации и удобного управления. Связь без ограничений Доступ к мобильным сетям 3G и 4G позволяет оставаться на связи в любых условиях. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0 обеспечивают стабильное подключение к интернету и периферийным устройствам. Встроенный GPS-модуль делает навигацию точной и надежной. Аудио- и фото возможности Четыре динамика создают объемный и чистый звук, подходящий для просмотра видео и звонков. Двойная основная камера с высоким разрешением 20 + 2 Мпикс фиксирует четкие и детализированные кадры, а фронтальная камера на 8 Мпикс подходит для видеосвязи и селфи. Энергоэффективность и надежность Аккумулятор емкостью 8000 мАч с быстрой зарядкой рассчитан на продолжительное использование без необходимости частой подзарядки. Интеллектуальная система энергосбережения помогает оптимизировать расход заряда. Комплектация В комплект входят защитный чехол, салфетка для экрана и набор наклеек.
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Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, Игровые
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