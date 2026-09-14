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Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый

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Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 8
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 9
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 10
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 11
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 12
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 13
Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 9
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 10
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 11
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 12
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 13
  • Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7&quot; 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732662
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X135FZSACAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11
Цвет
серебристый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, кабель USB-C, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
64 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
5100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
124.7 х 211 х 8 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
850

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый

Планшет Samsung представляет собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для развлечений и работы на ходу. С 8,7-дюймовым экраном и разрешением 1340х800 пикселей вы сможете насладиться яркими и четкими изображениями при просмотре фильмов или работе с документами. Под капотом устройства находится мощный процессор MediaTek Helio G99 с частотой 2,2 ГГц, который обеспечивает быструю и плавную работу приложений. Оперативная память объемом 4 Гб позволяет эффективно выполнять многозадачность, а встроенная память на 64 Гб предоставляет достаточно места для ваших файлов и приложений. Планшет оснащен фронтальной камерой на 5 МП, что делает его отличным выбором для видеозвонков и селфи. Работает устройство под управлением Android, предоставляя доступ ко множеству приложений и возможностей персонализации. Элегантный серебристый корпус из алюминия не только привлекателен внешне, но и прочен, что добавляет уверенности в долгосрочном использовании устройства. Аккумулятор емкостью 5100 мА·ч обеспечивает длительное время работы без подзарядки, а зарядка осуществляется через современный USB Type-C разъем. Производимый во Вьетнаме, этот планшет от Samsung является надежным выбором для тех, кто ищет качество и производительность в компактном и стильном форм-факторе.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X135FZSACAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab A11
Цвет
серебристый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, кабель USB-C, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
8.7
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G99
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
64 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
5100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
124.7 х 211 х 8 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung представляет собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для развлечений и работы на ходу. С 8,7-дюймовым экраном и разрешением 1340х800 пикселей вы сможете насладиться яркими и четкими изображениями при просмотре фильмов или работе с документами. Под капотом устройства находится мощный процессор MediaTek Helio G99 с частотой 2,2 ГГц, который обеспечивает быструю и плавную работу приложений. Оперативная память объемом 4 Гб позволяет эффективно выполнять многозадачность, а встроенная память на 64 Гб предоставляет достаточно места для ваших файлов и приложений. Планшет оснащен фронтальной камерой на 5 МП, что делает его отличным выбором для видеозвонков и селфи. Работает устройство под управлением Android, предоставляя доступ ко множеству приложений и возможностей персонализации. Элегантный серебристый корпус из алюминия не только привлекателен внешне, но и прочен, что добавляет уверенности в долгосрочном использовании устройства. Аккумулятор емкостью 5100 мА·ч обеспечивает длительное время работы без подзарядки, а зарядка осуществляется через современный USB Type-C разъем. Производимый во Вьетнаме, этот планшет от Samsung является надежным выбором для тех, кто ищет качество и производительность в компактном и стильном форм-факторе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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