Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACAU) серебристый
Планшет Samsung представляет собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для развлечений и работы на ходу. С 8,7-дюймовым экраном и разрешением 1340х800 пикселей вы сможете насладиться яркими и четкими изображениями при просмотре фильмов или работе с документами. Под капотом устройства находится мощный процессор MediaTek Helio G99 с частотой 2,2 ГГц, который обеспечивает быструю и плавную работу приложений. Оперативная память объемом 4 Гб позволяет эффективно выполнять многозадачность, а встроенная память на 64 Гб предоставляет достаточно места для ваших файлов и приложений. Планшет оснащен фронтальной камерой на 5 МП, что делает его отличным выбором для видеозвонков и селфи. Работает устройство под управлением Android, предоставляя доступ ко множеству приложений и возможностей персонализации. Элегантный серебристый корпус из алюминия не только привлекателен внешне, но и прочен, что добавляет уверенности в долгосрочном использовании устройства. Аккумулятор емкостью 5100 мА·ч обеспечивает длительное время работы без подзарядки, а зарядка осуществляется через современный USB Type-C разъем. Производимый во Вьетнаме, этот планшет от Samsung является надежным выбором для тех, кто ищет качество и производительность в компактном и стильном форм-факторе.
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