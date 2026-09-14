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Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue

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Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото 1
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото 2
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото 3
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото 4
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото 5
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото 6
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото 7
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото 8
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото 9
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото 10
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото 11
Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno MegaPad 11 SE
Цвет
голубой
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.95
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото 1
  • Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото 2
  • Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото 3
  • Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото 4
  • Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото 5
  • Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото 6
  • Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото 7
  • Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото 8
  • Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото 9
  • Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото 10
  • Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото 11
  • Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738889
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Характеристики

Бренд
TECNO
Партномер для планшетов
T1102 4+128 ICE BLUE
Линейка
Tecno MegaPad 11 SE
Цвет
голубой
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.95
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.66 х 254.71 х 7 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue

Планшет TECNO с ярким голубым корпусом сразу привлекает внимание, а прочный металлический материал говорит о долговечности устройства. На большом экране 10,95 дюйма с разрешением 1920x1200 каждая картинка выглядит живо и чётко — идеально для фильмов, чтения и работы. Просторная встроенная память 128 Гб позволяет хранить целую медиатеку, любимые приложения и рабочие файлы без лишних ограничений. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 обеспечивает быструю работу даже при многозадачности. Надёжная аккумуляторная батарея на 8000 мА·ч поддержит вас в поездках и путешествиях: можно работать и развлекаться целый день без подзарядки. Благодаря поддержке навигационных систем BeiDou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС вы легко найдёте путь в любой точке мира.

Отзывы о товаре Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue




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Характеристики
Бренд
TECNO
Партномер для планшетов
T1102 4+128 ICE BLUE
Линейка
Tecno MegaPad 11 SE
Цвет
голубой
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.95
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2.8
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.66 х 254.71 х 7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет TECNO с ярким голубым корпусом сразу привлекает внимание, а прочный металлический материал говорит о долговечности устройства. На большом экране 10,95 дюйма с разрешением 1920x1200 каждая картинка выглядит живо и чётко — идеально для фильмов, чтения и работы. Просторная встроенная память 128 Гб позволяет хранить целую медиатеку, любимые приложения и рабочие файлы без лишних ограничений. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 обеспечивает быструю работу даже при многозадачности. Надёжная аккумуляторная батарея на 8000 мА·ч поддержит вас в поездках и путешествиях: можно работать и развлекаться целый день без подзарядки. Благодаря поддержке навигационных систем BeiDou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС вы легко найдёте путь в любой точке мира.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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