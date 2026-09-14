Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb LTE Ice Blue
Планшет TECNO с ярким голубым корпусом сразу привлекает внимание, а прочный металлический материал говорит о долговечности устройства. На большом экране 10,95 дюйма с разрешением 1920x1200 каждая картинка выглядит живо и чётко — идеально для фильмов, чтения и работы. Просторная встроенная память 128 Гб позволяет хранить целую медиатеку, любимые приложения и рабочие файлы без лишних ограничений. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 обеспечивает быструю работу даже при многозадачности. Надёжная аккумуляторная батарея на 8000 мА·ч поддержит вас в поездках и путешествиях: можно работать и развлекаться целый день без подзарядки. Благодаря поддержке навигационных систем BeiDou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС вы легко найдёте путь в любой точке мира.
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Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые
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Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые
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