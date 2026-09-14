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Планшет Blackview ACTIVE 7 11" 8/128Gb (6931548324201) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Blackview ACTIVE 7 11" 8/128Gb (6931548324201) черный

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Планшет Blackview ACTIVE 7 11&quot; 8/128Gb (6931548324201) черный - фото 1
Планшет Blackview ACTIVE 7 11&quot; 8/128Gb (6931548324201) черный - фото 2
Планшет Blackview ACTIVE 7 11&quot; 8/128Gb (6931548324201) черный - фото 3
Планшет Blackview ACTIVE 7 11&quot; 8/128Gb (6931548324201) черный - фото 4
Планшет Blackview ACTIVE 7 11&quot; 8/128Gb (6931548324201) черный - фото 5
Планшет Blackview ACTIVE 7 11&quot; 8/128Gb (6931548324201) черный - фото 6
Планшет Blackview ACTIVE 7 11&quot; 8/128Gb (6931548324201) черный - фото 7
Планшет Blackview ACTIVE 7 11&quot; 8/128Gb (6931548324201) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Blackview ACTIVE 7
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G81
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Blackview ACTIVE 7 11&quot; 8/128Gb (6931548324201) черный - фото 1
  • Планшет Blackview ACTIVE 7 11&quot; 8/128Gb (6931548324201) черный - фото 2
  • Планшет Blackview ACTIVE 7 11&quot; 8/128Gb (6931548324201) черный - фото 3
  • Планшет Blackview ACTIVE 7 11&quot; 8/128Gb (6931548324201) черный - фото 4
  • Планшет Blackview ACTIVE 7 11&quot; 8/128Gb (6931548324201) черный - фото 5
  • Планшет Blackview ACTIVE 7 11&quot; 8/128Gb (6931548324201) черный - фото 6
  • Планшет Blackview ACTIVE 7 11&quot; 8/128Gb (6931548324201) черный - фото 7
  • Планшет Blackview ACTIVE 7 11&quot; 8/128Gb (6931548324201) черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732631
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Характеристики

Бренд
Blackview
Партномер для планшетов
6931548324201
Линейка
Blackview ACTIVE 7
Цвет
черный
Комлектация
адаптер питания 45 Вт;USB-кабель;стилус;скрепка для лотка SIM;документация
Материал корпуса
металл, пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G81
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
13
Тыловая камера, МП
20 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
10000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
268.2 х 179.6 х 15.4 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
803

Описание товара Планшет Blackview ACTIVE 7 11" 8/128Gb (6931548324201) черный

Представляем планшет Blackview – высокопроизводительное устройство с современным дизайном и передовыми технологиями, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Этот планшет, выполненный в элегантном черном цвете, обладает гармоничным сочетанием металла и пластика, обеспечивая как прочность, так и стильный внешний вид. Экран с диагональю 11 дюймов и разрешением 1920x1200 позволяет насладиться яркими и детализированными изображениями, делая просмотр фильмов и работу с графикой по-настоящему комфортными. За мощную и стабильную работу устройства отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G81 с тактовой частотой 2 ГГц, который обеспечивает быструю обработку данных и плавную многозадачность. Поддержка 8 Гб оперативной памяти позволяет пользоваться требовательными приложениями и играть в современные игры без подвисаний. Объем встроенной памяти составляет 128 Гб, что дает достаточно места для хранения ваших файлов, а слот для карты памяти позволяет легко увеличить её объем по мере необходимости. Планшет оснащен аккумулятором ёмкостью 10000 мА·ч, что гарантирует длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Современный разъём USB Type-C обеспечивает удобство и скорость зарядки. Для навигации предусмотрены системы GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo, что обеспечивает точное определение вашего местоположения в любом месте. Операционная система Android обеспечивает интуитивно понятный интерфейс и доступ к миллионам приложений в магазине Google Play. Этот планшет является отличным выбором для тех, кто ценит функциональность, производительность и надежность. Blackview – это китайский бренд, завоевавший доверие во всем мире благодаря качеству и инновациям.

Отзывы о товаре Планшет Blackview ACTIVE 7 11" 8/128Gb (6931548324201) черный




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Характеристики
Бренд
Blackview
Партномер для планшетов
6931548324201
Линейка
Blackview ACTIVE 7
Цвет
черный
Комлектация
адаптер питания 45 Вт;USB-кабель;стилус;скрепка для лотка SIM;документация
Материал корпуса
металл, пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G81
Частота процессора, МГц
2
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
13
Тыловая камера, МП
20 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
10000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
268.2 х 179.6 х 15.4 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем планшет Blackview – высокопроизводительное устройство с современным дизайном и передовыми технологиями, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Этот планшет, выполненный в элегантном черном цвете, обладает гармоничным сочетанием металла и пластика, обеспечивая как прочность, так и стильный внешний вид. Экран с диагональю 11 дюймов и разрешением 1920x1200 позволяет насладиться яркими и детализированными изображениями, делая просмотр фильмов и работу с графикой по-настоящему комфортными. За мощную и стабильную работу устройства отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G81 с тактовой частотой 2 ГГц, который обеспечивает быструю обработку данных и плавную многозадачность. Поддержка 8 Гб оперативной памяти позволяет пользоваться требовательными приложениями и играть в современные игры без подвисаний. Объем встроенной памяти составляет 128 Гб, что дает достаточно места для хранения ваших файлов, а слот для карты памяти позволяет легко увеличить её объем по мере необходимости. Планшет оснащен аккумулятором ёмкостью 10000 мА·ч, что гарантирует длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Современный разъём USB Type-C обеспечивает удобство и скорость зарядки. Для навигации предусмотрены системы GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo, что обеспечивает точное определение вашего местоположения в любом месте. Операционная система Android обеспечивает интуитивно понятный интерфейс и доступ к миллионам приложений в магазине Google Play. Этот планшет является отличным выбором для тех, кто ценит функциональность, производительность и надежность. Blackview – это китайский бренд, завоевавший доверие во всем мире благодаря качеству и инновациям.
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Доставка
Отзывы


Планшет Blackview ACTIVE 7 11" 8/128Gb (6931548324201) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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