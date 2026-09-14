Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZSACAU) серебристый
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ 6/128Gb 5G (SM-X236BZSACAU) серебристый
**Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ SM-X236 6+128Gb (серебристый)** Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом Samsung Galaxy Tab A11+! Современный дизайн, высокая производительность и широкие функциональные возможности — всё, что нужно для работы, учёбы и развлечений. **Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Tab A11+?** * **Мощный процессор от MediaTek** — обеспечивает быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **Достаточно памяти для всех ваших задач:** 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. А благодаря поддержке карт памяти (есть отдельный слот) вы сможете хранить ещё больше файлов, фото и видео. * **Яркий и чёткий дисплей:** разрешение 1920 x 1200 и частота обновления 90 Гц — идеально для просмотра видео, игр и работы с документами. * **Долгий срок работы без подзарядки:** ёмкость аккумулятора 7040 мАч позволит использовать планшет в течение всего дня. Поддержка быстрой зарядки — ваше время ценно! * **Всегда на связи:** модуль сотовой связи даёт возможность быть онлайн где угодно. * **Удобная съёмка:** тыловая камера поможет запечатлеть важные моменты и провести видеозвонки. * **Современный интерфейс:** USB Type-C для быстрой передачи данных и подключения периферийных устройств. Стильный серебристый корпус и надёжная конструкция моноблока делают этот планшет не только мощным инструментом, но и приятным дополнением к вашему образу. Выберите Samsung Galaxy Tab A11+ — выберите качество и надёжность!
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