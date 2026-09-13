Планшет Honor Pad X9a 6/128Gb LTE (5301AMVJ) Gray
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Характеристики
Описание товара Планшет Honor Pad X9a 6/128Gb LTE (5301AMVJ) Gray
**Планшет 11.5' HONOR Pad X9a LTE 6+128Gb серый (5301AMVJ)** Откройте для себя новые возможности с планшетом HONOR Pad X9a LTE! Этот стильный и мощный гаджет станет вашим надёжным спутником в работе, учёбе и развлечениях. **Основные характеристики:** * Процессор от Qualcomm — для быстрой и плавной работы. * Поддержка LTE — всегда оставайтесь на связи. * 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной — достаточно места для всех ваших файлов и приложений. * IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2508 x 1504 — яркое и чёткое изображение. * Ёмкий аккумулятор на 8300 мАч — долго держит заряд. * Поддержка быстрой зарядки — удобно и практично. * Отдельный слот для карт памяти — расширяйте память по своему усмотрению. * USB Type-C — универсальный проводной интерфейс. * Одна тыловая камера — для повседневных снимков. HONOR Pad X9a LTE выполнен в стильном сером цвете и имеет компактный монолитный корпус. Это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и стиль. Год релиза — 2025. Не упустите возможность приобрести один из самых передовых планшетов на рынке!
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Теги товара: для студента, На Android, 128 Гб
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Теги товара: для студента, На Android, 128 Гб
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