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Планшет Huawei MatePad SE 11'' 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Huawei MatePad SE 11'' 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray

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Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 1
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Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 8
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Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 38
Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
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  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 2
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 3
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 4
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 5
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 6
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 7
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 8
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 9
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 10
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 11
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 12
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 13
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 14
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 15
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 16
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 17
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 18
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 19
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 20
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 21
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 22
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 23
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 24
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 25
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 26
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 27
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 28
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 29
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 30
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 31
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 32
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 33
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 34
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 35
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 36
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 37
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 38
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706026
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Планшеты
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
740

Описание товара Планшет Huawei MatePad SE 11'' 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray

Планшет HUAWEI MatePad SE 11 обладаетметаллическим корпусом. Диагональ его экрана составляет 11 дюймов. В конструкции нашлось место для 4 динамиков с аудиоэффектами HUAWEI Histen 9.0 и 2 микрофонов. Время воспроизведения видео у планшета составляет около 11 ч. При этом он поддерживает технологию быстрой зарядки. Для выхода в интернет имеется модуль Wi-Fi. Для видеосвязи и классных фото у HUAWEI MatePad SE 11 Wi-Fi есть камеры на 8 и на 5 Мп с возможностью ставить водяной знак.

Отзывы о товаре Планшет Huawei MatePad SE 11'' 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Планшеты
Описание
Планшет HUAWEI MatePad SE 11 обладаетметаллическим корпусом. Диагональ его экрана составляет 11 дюймов. В конструкции нашлось место для 4 динамиков с аудиоэффектами HUAWEI Histen 9.0 и 2 микрофонов. Время воспроизведения видео у планшета составляет около 11 ч. При этом он поддерживает технологию быстрой зарядки. Для выхода в интернет имеется модуль Wi-Fi. Для видеосвязи и классных фото у HUAWEI MatePad SE 11 Wi-Fi есть камеры на 8 и на 5 Мп с возможностью ставить водяной знак.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Huawei MatePad SE 11'' 8/128Gb Pencil (53014BAC) Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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