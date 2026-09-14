Планшет Blackview Tab Zeno 10 11" 6/128Gb 5G (6931548326243) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Blackview Tab Zeno 10 11" 6/128Gb 5G (6931548326243) черный
Планшет Blackview – это мощное и функциональное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и стиль. Благодаря большому 11-дюймовому экрану с разрешением 1920x1080, просмотр фильмов, игр и чтение становятся по-настоящему комфортными и захватывающими. Корпус планшета выполнен из прочного пластика в элегантном черном цвете, что придает устройству современный и стильный вид. Под управлением операционной системы Android планшет обеспечивает интуитивно понятный и удобный интерфейс. Он оборудован мощным восьмиядерным процессором Unisoc T8200 (T765) с тактовой частотой до 2,7 ГГц, что позволяет легко справляться с многозадачностью и требовательными приложениями. Оперативная память объемом 6 Гб и встроенная память на 128 Гб гарантируют, что у вас будет достаточно места для хранения всех необходимых файлов, приложений и медиа. Кроме того, наличие слота для карты памяти позволяет еще больше расширить дисковое пространство, если это потребуется. Планшет Blackview, произведенный в Китае, является отличным выбором для тех, кто ищет надежное устройство для работы, учебы или развлечений. Он сочетает в себе производительность, стиль и практичность, удовлетворяя потребности современных пользователей.
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Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента, На Android, 128 Гб
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