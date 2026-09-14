Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb Ice Blue
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb Ice Blue
Планшет TECNO с ярким голубым корпусом не только приковывает взгляд, но и радует производительностью. Большой 10,95-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 подарит сочную картинку и комфорт для работы, учебы или фильмов. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 позволяет запускать любимые приложения без тормозов. Встроенной памяти 128 Гб хватит для хранения фото, видео и необходимых документов. Вместительный аккумулятор на 8000 мА·ч обеспечивает долгую автономную работу — планшет надолго останется с вами без подзарядки. Навигация с поддержкой ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и GPS облегчит любые поездки и путешествия. Зарядка через современный USB Type-C ускоряет процесс подключения и делает использование максимально удобным. Стильный металлический корпус подчеркивает премиальный стиль и прочность устройства.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 64 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10"
Теги товара: На Android, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитПланшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX
-
В наличииЦена 22 290 руб.5573 руб. в СплитПланшет MATEPAD SE 11'' 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI
-
В наличииЦена 23 920 руб.5980 руб. в СплитПланшет Honor Pad X9a 8/256Gb (5301AMVF) Gray
-
В наличииЦена 23 920 руб.5980 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11" 8/128Gb (53014GXU) серый
-
В наличииЦена 24 740 руб.6185 руб. в СплитПланшет MATEPAD SE 11'' 8/128 LTE GRAY 53014PKC HUAWEI
-
В наличииЦена 24 740 руб.6185 руб. в СплитПланшет PAD X9b Max WIFI 4/128GB 5301AULG_L GRAY HONOR
-
В наличииЦена 25 560 руб.6390 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad 11.5 8/128Gb (53014KCL) серый
-
В наличииЦена 26 380 руб.6595 руб. в СплитMATEPAD SE 11'' 8+128 LTE +Pen Gray
-
В наличииЦена 30 480 руб.7620 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad 11.5 8/256Gb (53014KCD) серый
-
В наличииЦена 31 300 руб.7825 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad 8/128Gb 11.5" (53014KCC) +KB серый
-
В наличииЦена 32 940 руб.8235 руб. в СплитПланшет XPAD GT WIFI X1301 8/256GB 10074330 STELLAR GREY INFINIX
-
В наличииЦена 37 860 руб.9465 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad 11.5S 12/256Gb (53014MLK) +KB Papermatte ...
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 64 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10"
Теги товара: На Android, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Отзывы о товаре Планшет Tecno MegaPad 11 SE 4/128Gb Ice Blue