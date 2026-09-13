Планшет Honor Pad X9a 6/128Gb (5301AMVE) Gray
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Honor Pad X9a 6/128Gb (5301AMVE) Gray
HONOR Pad X9a — это планшет с большим экраном, который обеспечивает высокую производительность и быструю работу системы. Устройство имеет яркий и чёткий дисплей 11.5'' с 2.5K разрешением 2508x1504 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения. Планшет работает на операционной системе Android 15 c фирменной оболочкой MagicOS 9.0 которая предоставляет пользователю широкий спектр функций и возможностей. HONOR Pad X9a имеет основную камеру 8 Мп , которая позволяет делать качественные снимки и записывать видео в разрешении Full HD. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 8300 мАч, что позволяет использовать планшет длительное время без подзарядки.
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Теги товара: для студента, На Android, 128 Гб
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Теги товара: для студента, На Android, 128 Гб
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