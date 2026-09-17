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Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3" 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3" 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU)

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Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 1
Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 2
Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 3
Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 4
Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 5
Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 6
Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 7
Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 8
Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 9
Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 10
Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 11
Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 12
Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 13
Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 14
Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 15
Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 16
Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 17
Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 18
Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 19
Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 20
Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 21
Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor MagicPad 4
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.3
Разрешение экрана
2880x1920
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 1
  • Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 2
  • Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 3
  • Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 4
  • Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 5
  • Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 6
  • Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 7
  • Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 8
  • Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 9
  • Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 10
  • Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 11
  • Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 12
  • Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 13
  • Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 14
  • Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 15
  • Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 16
  • Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 17
  • Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 18
  • Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 19
  • Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 20
  • Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 21
  • Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3&quot; 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741534
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Характеристики

Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5301ASDU
Линейка
Honor MagicPad 4
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
USB-кабель, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.3
Разрешение экрана
2880x1920
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
Частота процессора, МГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Емкость аккумулятора
10100
Габариты (ВxГxШ), мм
273.4 x 178.8 x 4.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х8
Вес, кг.
1

Описание товара Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3" 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU)

Планшет нового поколения с 12.3-дюймовым OLED-дисплеем сверхвысокой частоты 165 Гц, флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 5, 12 ГБ оперативной памяти и вместительным аккумулятором на 10100 мАч привлекает пользователей, которым важна высокая производительность, качественная цветопередача и длительная автономная работа.



Теги товара: для студента, На Android

Отзывы о товаре Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3" 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Партномер для планшетов
5301ASDU
Линейка
Honor MagicPad 4
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
USB-кабель, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.3
Разрешение экрана
2880x1920
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
Развернуть
Частота процессора, МГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Емкость аккумулятора
10100
Габариты (ВxГxШ), мм
273.4 x 178.8 x 4.8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет нового поколения с 12.3-дюймовым OLED-дисплеем сверхвысокой частоты 165 Гц, флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 5, 12 ГБ оперативной памяти и вместительным аккумулятором на 10100 мАч привлекает пользователей, которым важна высокая производительность, качественная цветопередача и длительная автономная работа.


Теги товара: для студента, На Android
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Honor MagicPad 4 YLE-W09 12.3" 3K Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 12GB/256GB Gray (5301ASDU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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