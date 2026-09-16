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Планшет Huawei MatePad 12X Wi-Fi 12/256Gb (53014KNR) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Huawei MatePad 12X Wi-Fi 12/256Gb (53014KNR) White

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Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 1
Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 2
Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 3
Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 4
Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 5
Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 6
Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 7
Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 8
Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 9
Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 10
Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 11
Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 12
Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 13
Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei MatePad 12X
Цвет
белый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92B
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 1
  • Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 2
  • Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 3
  • Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 4
  • Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 5
  • Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 6
  • Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 7
  • Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 8
  • Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 9
  • Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 10
  • Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 11
  • Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 12
  • Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 13
  • Планшет Huawei MatePad 12X WIFI LRT-W09 12/256Gb белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732667
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Характеристики

Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014KNR
Линейка
Huawei MatePad 12X
Цвет
белый
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
Планшет, Адаптер питания 66 Вт, Кабель передачи данных Type-A/C, Клавиатура, Краткое руководство пользователя
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92B
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
50 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
183 х 270 х 5.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х7
Вес, кг.
1.6

Описание товара Планшет Huawei MatePad 12X Wi-Fi 12/256Gb (53014KNR) White

**Планшет HUAWEI MatePad 12 X 12 WIFI 12+256GB LRT-W09 (белый) (53014KNR)** Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HUAWEI MatePad! Устройство с 12-дюймовым экраном подарит вам яркое и чёткое изображение, а также комфорт при работе с контентом. **Почему стоит выбрать HUAWEI MatePad:** * **Вместительная память:** 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволят вам хранить множество приложений, фотографий и видео без опасения заполнить устройство. * **Быстрый доступ в интернет:** Wi-Fi обеспечит стабильное подключение к сети, чтобы вы могли наслаждаться онлайн-контентом без задержек. * **Стильный дизайн:** элегантный белый корпус сделает планшет не только удобным инструментом, но и стильным аксессуаром. С планшетом HUAWEI MatePad вы сможете работать, учиться и развлекаться — устройство подойдёт для любых задач!



Теги товара: для студента, для учебы

Отзывы о товаре Планшет Huawei MatePad 12X Wi-Fi 12/256Gb (53014KNR) White




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014KNR
Линейка
Huawei MatePad 12X
Цвет
белый
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
Планшет, Адаптер питания 66 Вт, Кабель передачи данных Type-A/C, Клавиатура, Краткое руководство пользователя
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92B
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
50 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
183 х 270 х 5.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет HUAWEI MatePad 12 X 12 WIFI 12+256GB LRT-W09 (белый) (53014KNR)** Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HUAWEI MatePad! Устройство с 12-дюймовым экраном подарит вам яркое и чёткое изображение, а также комфорт при работе с контентом. **Почему стоит выбрать HUAWEI MatePad:** * **Вместительная память:** 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволят вам хранить множество приложений, фотографий и видео без опасения заполнить устройство. * **Быстрый доступ в интернет:** Wi-Fi обеспечит стабильное подключение к сети, чтобы вы могли наслаждаться онлайн-контентом без задержек. * **Стильный дизайн:** элегантный белый корпус сделает планшет не только удобным инструментом, но и стильным аксессуаром. С планшетом HUAWEI MatePad вы сможете работать, учиться и развлекаться — устройство подойдёт для любых задач!


Теги товара: для студента, для учебы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Huawei MatePad 12X Wi-Fi 12/256Gb (53014KNR) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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