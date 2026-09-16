Гарантия качества
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Характеристики
Линейка
Huawei MatePad 12X
Цвет
белый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92B
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732667
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Планшет, Адаптер питания 66 Вт, Кабель передачи данных Type-A/C, Клавиатура, Краткое руководство пользователя
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92B
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
50 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
183 х 270 х 5.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х7
Вес, кг.
1.6
Описание товара Планшет Huawei MatePad 12X Wi-Fi 12/256Gb (53014KNR) White
**Планшет HUAWEI MatePad 12 X 12 WIFI 12+256GB LRT-W09 (белый) (53014KNR)**
Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HUAWEI MatePad! Устройство с 12-дюймовым экраном подарит вам яркое и чёткое изображение, а также комфорт при работе с контентом.
**Почему стоит выбрать HUAWEI MatePad:**
* **Вместительная память:** 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволят вам хранить множество приложений, фотографий и видео без опасения заполнить устройство.
* **Быстрый доступ в интернет:** Wi-Fi обеспечит стабильное подключение к сети, чтобы вы могли наслаждаться онлайн-контентом без задержек.
* **Стильный дизайн:** элегантный белый корпус сделает планшет не только удобным инструментом, но и стильным аксессуаром.
С планшетом HUAWEI MatePad вы сможете работать, учиться и развлекаться — устройство подойдёт для любых задач!
Планшет, Адаптер питания 66 Вт, Кабель передачи данных Type-A/C, Клавиатура, Краткое руководство пользователя
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
12
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92B
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
50 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
183 х 270 х 5.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет HUAWEI MatePad 12 X 12 WIFI 12+256GB LRT-W09 (белый) (53014KNR)**
Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HUAWEI MatePad! Устройство с 12-дюймовым экраном подарит вам яркое и чёткое изображение, а также комфорт при работе с контентом.
**Почему стоит выбрать HUAWEI MatePad:**
* **Вместительная память:** 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволят вам хранить множество приложений, фотографий и видео без опасения заполнить устройство.
* **Быстрый доступ в интернет:** Wi-Fi обеспечит стабильное подключение к сети, чтобы вы могли наслаждаться онлайн-контентом без задержек.
* **Стильный дизайн:** элегантный белый корпус сделает планшет не только удобным инструментом, но и стильным аксессуаром.
С планшетом HUAWEI MatePad вы сможете работать, учиться и развлекаться — устройство подойдёт для любых задач!
Планшет Huawei MatePad 12X Wi-Fi 12/256Gb (53014KNR) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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