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Планшет Huawei MatePad 11.5" 8/256Gb (53014KBP) +KB фиолетовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Huawei MatePad 11.5" 8/256Gb (53014KBP) +KB фиолетовый

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei MatePad 11.5
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2456x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T82B
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Huawei MatePad 11.5&quot; 8/256Gb (53014KBP) +KB фиолетовый - фото 16
  • Планшет Huawei MatePad 11.5&quot; 8/256Gb (53014KBP) +KB фиолетовый - фото 17
  • Планшет Huawei MatePad 11.5&quot; 8/256Gb (53014KBP) +KB фиолетовый - фото 18
  • Планшет Huawei MatePad 11.5&quot; 8/256Gb (53014KBP) +KB фиолетовый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732639
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Характеристики

Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014KBP
Линейка
Huawei MatePad 11.5
Цвет
фиолетовый
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
Планшет, Зарядное устройство, Кабель USB Type-C, Клавиатура, Документация
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2456x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T82B
Частота процессора, МГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
261.4 х 177.6 х 6.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х7
Вес, кг.
1.74

Описание товара Планшет Huawei MatePad 11.5" 8/256Gb (53014KBP) +KB фиолетовый

**Планшет HUAWEI MatePad 11.5 8+256Gb WiFi (53014KBP), фиолетовый, с клавиатурой INBOX KEYBOARD** Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HUAWEI MatePad 11.5! Стильный фиолетовый корпус и мощный функционал сделают этот планшет вашим надёжным помощником в работе и развлечениях. **Почему стоит выбрать HUAWEI MatePad 11.5?** * **Большой экран:** диагональ 11,5 дюймов позволяет комфортно просматривать контент, работать с документами и наслаждаться играми. * **Достаточно памяти:** 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволят вам хранить множество приложений, фотографий и видео без опасения заполнить память устройства. * **Подключение по Wi-Fi:** наслаждайтесь бесперебойным доступом в интернет. * **Клавиатура INBOX KEYBOARD в комплекте:** работа с текстами станет намного удобнее — подключайте клавиатуру и превращайте планшет в компактный ноутбук. HUAWEI MatePad 11.5 — это сочетание стильного дизайна, высокой производительности и удобства использования. С этим планшетом вы сможете эффективно работать, учиться и отдыхать. Не упустите шанс обновить свой гаджетный арсенал!

Отзывы о товаре Планшет Huawei MatePad 11.5" 8/256Gb (53014KBP) +KB фиолетовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014KBP
Линейка
Huawei MatePad 11.5
Цвет
фиолетовый
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
Планшет, Зарядное устройство, Кабель USB Type-C, Клавиатура, Документация
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2456x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T82B
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10100
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
261.4 х 177.6 х 6.1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет HUAWEI MatePad 11.5 8+256Gb WiFi (53014KBP), фиолетовый, с клавиатурой INBOX KEYBOARD** Откройте для себя мир безграничных возможностей с планшетом HUAWEI MatePad 11.5! Стильный фиолетовый корпус и мощный функционал сделают этот планшет вашим надёжным помощником в работе и развлечениях. **Почему стоит выбрать HUAWEI MatePad 11.5?** * **Большой экран:** диагональ 11,5 дюймов позволяет комфортно просматривать контент, работать с документами и наслаждаться играми. * **Достаточно памяти:** 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволят вам хранить множество приложений, фотографий и видео без опасения заполнить память устройства. * **Подключение по Wi-Fi:** наслаждайтесь бесперебойным доступом в интернет. * **Клавиатура INBOX KEYBOARD в комплекте:** работа с текстами станет намного удобнее — подключайте клавиатуру и превращайте планшет в компактный ноутбук. HUAWEI MatePad 11.5 — это сочетание стильного дизайна, высокой производительности и удобства использования. С этим планшетом вы сможете эффективно работать, учиться и отдыхать. Не упустите шанс обновить свой гаджетный арсенал!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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