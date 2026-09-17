Top.Mail.Ru
MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 1
MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 2
MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 3
MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 4
MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 5
MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 6
MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 7
MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 8
MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 9
MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 10
MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 11
MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 12
MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 13
MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 14
MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 15
MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 16
MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 17
MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MatePad (Huawei)
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92C
Количество ядер процессора
8
  • MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 1
  • MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 2
  • MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 3
  • MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 4
  • MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 5
  • MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 6
  • MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 7
  • MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 8
  • MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 9
  • MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 10
  • MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 11
  • MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 12
  • MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 13
  • MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 14
  • MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 15
  • MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 16
  • MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 17
  • MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743355
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014MLV
Линейка
MatePad (Huawei)
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
Планшет, адаптер питания, кабель USB Type-C, клавиатура, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92C
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Слот для сим карт
нет
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8800
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
177.3 x 261 x 6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х7
Вес, кг.
1.68

Описание товара MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY

**Планшет HUAWEI MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SLG-W09 (SPACE GRAY)** Стильный и мощный планшет HUAWEI MATEPAD 11.5S — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать HUAWEI MATEPAD 11.5S?** * **Высокая производительность:** благодаря процессору от HiSilicon и 12 ГБ оперативной памяти планшет легко справляется с многозадачностью и требовательными приложениями. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 256 ГБ позволит хранить большое количество приложений, фотографий, видео и документов. * **Яркий и чёткий дисплей:** разрешение 2800 x 1840 и технология IPS обеспечивают насыщенную цветопередачу и широкие углы обзора. * **Плавная картинка:** частота обновления экрана 144 Гц делает изображение максимально плавным — идеально для игр и просмотра видео. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 8800 мАч позволяет пользоваться планшетом без подзарядки в течение длительного времени. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро восстановить заряд. * **Удобство работы:** в комплекте идёт клавиатура, которая превратит планшет в компактный ноутбук — удобно для работы с документами и интернет-сёрфинга. * **Простое подключение:** интерфейс USB Type-C для подключения к другим устройствам и передачи данных. **Основные характеристики:** * год релиза: 2026; * цвет: серый (SPACE GRAY); * тип корпуса: моноблок; * количество тыловых камер: 1; * модуль сотовой связи: отсутствует; * поддержка карт памяти: нет. HUAWEI MATEPAD 11.5S — это сочетание стиля, мощности и удобства. С этим планшетом вы сможете эффективно работать и наслаждаться развлечениями!



Теги товара: для студента, для учебы

Отзывы о товаре MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014MLV
Линейка
MatePad (Huawei)
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
Планшет, адаптер питания, кабель USB Type-C, клавиатура, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2800x1840
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T92C
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Слот для сим карт
нет
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8800
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
177.3 x 261 x 6 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет HUAWEI MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SLG-W09 (SPACE GRAY)** Стильный и мощный планшет HUAWEI MATEPAD 11.5S — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать HUAWEI MATEPAD 11.5S?** * **Высокая производительность:** благодаря процессору от HiSilicon и 12 ГБ оперативной памяти планшет легко справляется с многозадачностью и требовательными приложениями. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 256 ГБ позволит хранить большое количество приложений, фотографий, видео и документов. * **Яркий и чёткий дисплей:** разрешение 2800 x 1840 и технология IPS обеспечивают насыщенную цветопередачу и широкие углы обзора. * **Плавная картинка:** частота обновления экрана 144 Гц делает изображение максимально плавным — идеально для игр и просмотра видео. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 8800 мАч позволяет пользоваться планшетом без подзарядки в течение длительного времени. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро восстановить заряд. * **Удобство работы:** в комплекте идёт клавиатура, которая превратит планшет в компактный ноутбук — удобно для работы с документами и интернет-сёрфинга. * **Простое подключение:** интерфейс USB Type-C для подключения к другим устройствам и передачи данных. **Основные характеристики:** * год релиза: 2026; * цвет: серый (SPACE GRAY); * тип корпуса: моноблок; * количество тыловых камер: 1; * модуль сотовой связи: отсутствует; * поддержка карт памяти: нет. HUAWEI MATEPAD 11.5S — это сочетание стиля, мощности и удобства. С этим планшетом вы сможете эффективно работать и наслаждаться развлечениями!


Теги товара: для студента, для учебы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


MATEPAD 11.5S 12/256 WF+KB PM SPACE GRAY - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...