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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый - фото 8
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый - фото 9
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый - фото 8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый - фото 9
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9&quot; 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732700
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X520NZSRCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
серебристый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
765

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый

Планшет Samsung — это мощное и стильное устройство, предназначенное для работы и развлечений. Его серебристый корпус скрывает высокую производительность благодаря 8-ядерному процессору с тактовой частотой до 2,9 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает быструю и плавную работу приложений на операционной системе Android. Экран с диагональю 10,9 дюймов идеально подходит для просмотра фильмов, чтения и работы с документами, а встроенная память объемом 128 ГБ позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео. Фронтальная камера с разрешением 12 МП обеспечивает отличное качество снимков и видеозвонков. Планшет оснащен емким аккумулятором на 8000 мА·ч, который гарантирует длительное время работы без подзарядки. В комплект входит стилус, который позволяет делать быстрые заметки и работать с графическими приложениями с высокой точностью. Устройство поддерживает современные стандартные беспроводные коммуникации, включая Bluetooth 5.3 и высокоскоростной USB Type-C, что обеспечивает быструю передачу данных и удобную зарядку. Класс защиты IP68 делает планшет устойчивым к пыли и влаге, что особенно удобно для активного использования в различных условиях. Навигационная система включает поддержку BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, обеспечивая точное определение местоположения. Этот планшет — идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, стиль и надежность.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X520NZSRCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
серебристый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung — это мощное и стильное устройство, предназначенное для работы и развлечений. Его серебристый корпус скрывает высокую производительность благодаря 8-ядерному процессору с тактовой частотой до 2,9 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает быструю и плавную работу приложений на операционной системе Android. Экран с диагональю 10,9 дюймов идеально подходит для просмотра фильмов, чтения и работы с документами, а встроенная память объемом 128 ГБ позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео. Фронтальная камера с разрешением 12 МП обеспечивает отличное качество снимков и видеозвонков. Планшет оснащен емким аккумулятором на 8000 мА·ч, который гарантирует длительное время работы без подзарядки. В комплект входит стилус, который позволяет делать быстрые заметки и работать с графическими приложениями с высокой точностью. Устройство поддерживает современные стандартные беспроводные коммуникации, включая Bluetooth 5.3 и высокоскоростной USB Type-C, что обеспечивает быструю передачу данных и удобную зарядку. Класс защиты IP68 делает планшет устойчивым к пыли и влаге, что особенно удобно для активного использования в различных условиях. Навигационная система включает поддержку BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, обеспечивая точное определение местоположения. Этот планшет — идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, стиль и надежность.
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Доставка
Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 8/128Gb (SM-X520NZSRCAU) серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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