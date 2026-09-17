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MatePad 11.5 papermatte WIFI 8GB+256GB gray inbox keyboard купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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MatePad 11.5 papermatte WIFI 8GB+256GB gray inbox keyboard

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MatePad 11.5 papermatte WIFI 8GB+256GB gray inbox keyboard - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei MatePad
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin 9010B
Количество ядер процессора
12
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  • MatePad 11.5 papermatte WIFI 8GB+256GB gray inbox keyboard - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743354
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Характеристики

Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014PTT
Линейка
Huawei MatePad
Цвет
черный
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C, клавиатура, чехол
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin 9010B
Частота процессора, МГц
2.3
Количество ядер процессора
12
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
32
Тыловая камера, МП
50+8 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Емкость аккумулятора
6400
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
261 х 177.2 х 6.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х7
Вес, кг.
1.68

Описание товара MatePad 11.5 papermatte WIFI 8GB+256GB gray inbox keyboard

Планшет HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi 256 ГБ представлен в сером цельнометаллическом корпусе толщиной 6.1 мм. Он работает под управлением ОС HarmonyOS. Быстродействие при запуске приложений, игр, мультимедийного контента, веб-страниц обеспечивается благодаря процессору HiSilicon Kirin T82B и 8 ГБ оперативной памяти. На 11.5-дюймовом экране IPS с разрешением 2456x1600 пикселей передается четкое контрастное изображение. Частота обновления 120 Гц исключает разрывы и гарантирует плавные переходы при воспроизведении динамичной графики. Планшет HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi поставляется в наборе с отсоединяемой клавиатурой для удобной работы в программах WPS Office. Основная камера 13 Мп с автофокусом создает детализированные фотографии и видео. Для видеозвонков и селфи спереди установлена камера на 5 Мп. Четыре динамика при поддержке аудиоэффектов HUAWEI Histen 9.0 формируют объемное звучание. При просмотре видео от аккумулятора емкостью 10100 мА*ч планшет работает до 14 часов на одном заряде.

Отзывы о товаре MatePad 11.5 papermatte WIFI 8GB+256GB gray inbox keyboard




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Характеристики
Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014PTT
Линейка
Huawei MatePad
Цвет
черный
Клавиатура в комплекте
есть
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C, клавиатура, чехол
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11.5
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin 9010B
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.3
Количество ядер процессора
12
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
32
Тыловая камера, МП
50+8 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Емкость аккумулятора
6400
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
261 х 177.2 х 6.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi 256 ГБ представлен в сером цельнометаллическом корпусе толщиной 6.1 мм. Он работает под управлением ОС HarmonyOS. Быстродействие при запуске приложений, игр, мультимедийного контента, веб-страниц обеспечивается благодаря процессору HiSilicon Kirin T82B и 8 ГБ оперативной памяти. На 11.5-дюймовом экране IPS с разрешением 2456x1600 пикселей передается четкое контрастное изображение. Частота обновления 120 Гц исключает разрывы и гарантирует плавные переходы при воспроизведении динамичной графики. Планшет HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi поставляется в наборе с отсоединяемой клавиатурой для удобной работы в программах WPS Office. Основная камера 13 Мп с автофокусом создает детализированные фотографии и видео. Для видеозвонков и селфи спереди установлена камера на 5 Мп. Четыре динамика при поддержке аудиоэффектов HUAWEI Histen 9.0 формируют объемное звучание. При просмотре видео от аккумулятора емкостью 10100 мА*ч планшет работает до 14 часов на одном заряде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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