Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1" 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1" 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой
Планшет Samsung представляет собой мощное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и стильный дизайн. Обладая впечатляющей диагональю экрана в 13,1 дюйма и высоким разрешением 2880x1800, этот планшет обеспечит вам захватывающее визуальное восприятие, будь то просмотр фильмов, чтение или работа с графикой. Яркий голубой цвет корпуса, выполненного из прочного алюминия, придаёт устройству элегантность и современность. С 128 ГБ встроенной памяти у вас будет достаточно места для хранения приложений, игр, документов и мультимедийных файлов. Оперативная память в 8 ГБ и частота процессора 2,9 ГГц обеспечат плавную работу и высокую производительность при выполнении любых задач на платформе Android. Емкость аккумулятора в 10090 мА·ч и современная литий-полимерная технология гарантируют длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Планшет снабжен универсальным разъемом USB Type-C, что обеспечивает удобство заряда и подключение к другим устройствам. Для любителей фото и видеосвязи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 12 МП, что обеспечит вам четкие и яркие снимки. Защита по стандарту IP68 делает планшет устойчивым к воздействию пыли и влаги, а встроенная система навигации поддерживает множество стандартов, включая GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS, что позволит вам легко ориентироваться в любой точке мира. Этот планшет Samsung станет отличным выбором как для работы, так и для развлечений, сочетая в себе стиль и высокие технологии.
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Теги товара: На Android, 128 Гб
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Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы
Теги товара: На Android, 128 Гб
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