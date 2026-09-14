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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1" 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1" 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 5
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 8
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 9
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 10
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 14
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 15
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
голубой
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 3
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  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 9
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 10
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 11
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 12
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 13
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 14
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 15
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 16
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 17
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 18
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 19
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 20
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 21
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 22
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 23
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 24
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1&quot; 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732693
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X620NLBRCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
голубой
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
300.6 х 194.7 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
998

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1" 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой

Планшет Samsung представляет собой мощное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и стильный дизайн. Обладая впечатляющей диагональю экрана в 13,1 дюйма и высоким разрешением 2880x1800, этот планшет обеспечит вам захватывающее визуальное восприятие, будь то просмотр фильмов, чтение или работа с графикой. Яркий голубой цвет корпуса, выполненного из прочного алюминия, придаёт устройству элегантность и современность. С 128 ГБ встроенной памяти у вас будет достаточно места для хранения приложений, игр, документов и мультимедийных файлов. Оперативная память в 8 ГБ и частота процессора 2,9 ГГц обеспечат плавную работу и высокую производительность при выполнении любых задач на платформе Android. Емкость аккумулятора в 10090 мА·ч и современная литий-полимерная технология гарантируют длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Планшет снабжен универсальным разъемом USB Type-C, что обеспечивает удобство заряда и подключение к другим устройствам. Для любителей фото и видеосвязи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 12 МП, что обеспечит вам четкие и яркие снимки. Защита по стандарту IP68 делает планшет устойчивым к воздействию пыли и влаги, а встроенная система навигации поддерживает множество стандартов, включая GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS, что позволит вам легко ориентироваться в любой точке мира. Этот планшет Samsung станет отличным выбором как для работы, так и для развлечений, сочетая в себе стиль и высокие технологии.



Теги товара: На Android, 128 Гб

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1" 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X620NLBRCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
голубой
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
300.6 х 194.7 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung представляет собой мощное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и стильный дизайн. Обладая впечатляющей диагональю экрана в 13,1 дюйма и высоким разрешением 2880x1800, этот планшет обеспечит вам захватывающее визуальное восприятие, будь то просмотр фильмов, чтение или работа с графикой. Яркий голубой цвет корпуса, выполненного из прочного алюминия, придаёт устройству элегантность и современность. С 128 ГБ встроенной памяти у вас будет достаточно места для хранения приложений, игр, документов и мультимедийных файлов. Оперативная память в 8 ГБ и частота процессора 2,9 ГГц обеспечат плавную работу и высокую производительность при выполнении любых задач на платформе Android. Емкость аккумулятора в 10090 мА·ч и современная литий-полимерная технология гарантируют длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Планшет снабжен универсальным разъемом USB Type-C, что обеспечивает удобство заряда и подключение к другим устройствам. Для любителей фото и видеосвязи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 12 МП, что обеспечит вам четкие и яркие снимки. Защита по стандарту IP68 делает планшет устойчивым к воздействию пыли и влаги, а встроенная система навигации поддерживает множество стандартов, включая GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS, что позволит вам легко ориентироваться в любой точке мира. Этот планшет Samsung станет отличным выбором как для работы, так и для развлечений, сочетая в себе стиль и высокие технологии.


Теги товара: На Android, 128 Гб
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Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1" 8/128Gb (SM-X620NLBRCAU) голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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