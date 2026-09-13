Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZAPCAU) Grey
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZAPCAU) Grey
Планшет Samsung – это высокотехнологичное устройство, идеально подходящее для работы, развлечений и творчества. С элегантным серым дизайном, планшет выполнен из прочного алюминия, обеспечивая как стильный внешний вид, так и надежность. Защита класса IP68 дает уверенность в том, что устройство устойчиво к воздействию воды и пыли, что делает его отличным выбором для использования в самых разных условиях. Планшет оснащен 10,9-дюймовым экраном с разрешением 2304x1440, обеспечивающим яркие и четкие изображения. Встроенный стилус предоставляет дополнительные возможности для создания и редактирования контента, будь то заметки, рисунки или работа с документами. Работает устройство на операционной системе Android, предоставляя доступ к широкому спектру приложений и функций. В основе планшета лежит мощный процессор Samsung Exynos 1580 с частотой 2,9 ГГц и восемью ядрами, что гарантирует высокую производительность и быструю реакцию на любые задачи. Объем оперативной памяти в 12 Гб позволяет без труда запускать несколько приложений одновременно, а встроенная память 256 Гб обеспечивает достаточно места для хранения всех ваших файлов, фотографий и видео. Этот планшет от Samsung – идеальный выбор для тех, кто нуждается в мощном и универсальном устройстве, способном справиться с широким спектром задач, от рабочих до творческих.
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