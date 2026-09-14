Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb 5G (SM-X406BZSECAU) серебристый
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb 5G (SM-X406BZSECAU) серебристый
Планшет Samsung — это современное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн и высокие технические характеристики. С диагональю экрана 10,9 дюйма и разрешением 2112x1320, этот планшет обеспечивает яркое и чёткое изображение, идеальное для просмотра мультимедийного контента и работы с документами. Встроенная память объемом 256 Гб позволяет хранить многочисленные приложения, фильмы и фотографии, а 8 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу системы даже при многозадачном режиме. Планшет работает на операционной системе Android, предоставляя доступ к широкому спектру приложений и сервисов. Одной из отличительных особенностей этого планшета является наличие стилуса в комплекте, который расширяет возможности взаимодействия и делает удобным создание заметок или графических рисунков. Емкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки, и при этом устройство оснащено современным разъемом USB Type-C для быстрой зарядки. Тонкий алюминиевый корпус придаёт планшету премиальный вид, а его серебристый цвет вносит нотку элегантности. Для видеосвязи и селфи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 5 МП. Отличная связь и подключение гарантированы благодаря поддержке Bluetooth 5.3 и продвинутым системам навигации, включая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС. Планшет Samsung — это надежный и функциональный спутник как для работы, так и для развлечений.
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