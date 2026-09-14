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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb 5G (SM-X406BZRECAU) красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb 5G (SM-X406BZRECAU) красный

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZRECAU) красный - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZRECAU) красный - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZRECAU) красный - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZRECAU) красный - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZRECAU) красный - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZRECAU) красный - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZRECAU) красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
SM-X406BZRECAU
Цвет
красный
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Встроенная память
256 Гб
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZRECAU) красный - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZRECAU) красный - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZRECAU) красный - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZRECAU) красный - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZRECAU) красный - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZRECAU) красный - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9&quot; 8/256Gb 5G (SM-X406BZRECAU) красный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732688
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X406BZRECAU
Линейка
SM-X406BZRECAU
Цвет
красный
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Частота процессора, МГц
2.4
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.8 х 254.3 х 6.6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
792

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb 5G (SM-X406BZRECAU) красный

Планшет Samsung представляет собой сочетание высоких технологий и стильного дизайна, обеспечивая пользователям впечатляющий опыт работы благодаря своим передовым характеристикам. Устройство оснащено 256 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить огромное количество данных, программ и медиафайлов. Широкий 10,9-дюймовый экран с разрешением 2112x1320 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение, подходящее для просмотров фильмов, работы или учебы. Производительность планшета на высоте благодаря 8 Гб оперативной памяти и мощному процессору с частотой 2,4 ГГц. Работает планшет под управлением операционной системы Android, обеспечивая доступ к множеству приложений и функций. Комплектный стилус позволяет делать заметки или редактировать материалы с повышенной точностью и комфортом, что особенно актуально для творческих задач и ведения записей. Не смотря на свою мощность, планшет остается компактным и легким благодаря алюминиевому корпусу. Аккумулятор емкостью 8000 мА·ч позволяет пользоваться устройством весь день без необходимости частой подзарядки, а зарядка осуществляется через современный USB Type-C разъем. Lithium-Polymer технология аккумулятора обеспечивает долговечную работу и надежность. Для связи с внешними устройствами предусмотрен Bluetooth 5.3, обеспечивающий быстрое и надежное подключение. Встроенная система навигации поддерживает технологии BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, обеспечивая точное определение местоположения в любой точке мира. Для видеозвонков и селфи предусмотрена фронтальная камера на 5 МП, позволяющая получать качественные изображения. С этим планшетом Samsung вы получаете надежного и мощного помощника, который идеально подойдет как для работы, так и для отдыха.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb 5G (SM-X406BZRECAU) красный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X406BZRECAU
Линейка
SM-X406BZRECAU
Цвет
красный
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2112x1320
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1380
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.4
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.8 х 254.3 х 6.6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung представляет собой сочетание высоких технологий и стильного дизайна, обеспечивая пользователям впечатляющий опыт работы благодаря своим передовым характеристикам. Устройство оснащено 256 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить огромное количество данных, программ и медиафайлов. Широкий 10,9-дюймовый экран с разрешением 2112x1320 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение, подходящее для просмотров фильмов, работы или учебы. Производительность планшета на высоте благодаря 8 Гб оперативной памяти и мощному процессору с частотой 2,4 ГГц. Работает планшет под управлением операционной системы Android, обеспечивая доступ к множеству приложений и функций. Комплектный стилус позволяет делать заметки или редактировать материалы с повышенной точностью и комфортом, что особенно актуально для творческих задач и ведения записей. Не смотря на свою мощность, планшет остается компактным и легким благодаря алюминиевому корпусу. Аккумулятор емкостью 8000 мА·ч позволяет пользоваться устройством весь день без необходимости частой подзарядки, а зарядка осуществляется через современный USB Type-C разъем. Lithium-Polymer технология аккумулятора обеспечивает долговечную работу и надежность. Для связи с внешними устройствами предусмотрен Bluetooth 5.3, обеспечивающий быстрое и надежное подключение. Встроенная система навигации поддерживает технологии BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, обеспечивая точное определение местоположения в любой точке мира. Для видеозвонков и селфи предусмотрена фронтальная камера на 5 МП, позволяющая получать качественные изображения. С этим планшетом Samsung вы получаете надежного и мощного помощника, который идеально подойдет как для работы, так и для отдыха.
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Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10.9" 8/256Gb 5G (SM-X406BZRECAU) красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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