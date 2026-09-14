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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9" 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9" 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 8
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 9
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 10
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 11
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 12
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 13
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 14
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 15
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 16
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 17
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 18
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 19
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 20
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10
Цвет
голубой
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 9
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 10
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 11
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 12
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 13
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 14
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 15
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 16
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 17
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 18
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 19
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 20
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9&quot; 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732690
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X526BLBPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10
Цвет
голубой
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
790

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9" 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой

Представляем вашему вниманию изысканный планшет от компании Samsung, который сочетает в себе передовые технологии и стильный современный дизайн. Этот планшет идеально подойдет как для работы, так и для развлечений, благодаря своим выдающимся характеристикам. С 10,9-дюймовым экраном с разрешением 2304x1440 пикселей, вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями. Безупречная детализация и насыщенные цвета делают просмотр фото и видео впечатляющим и незабываемым опытом. Забудьте о недостатке места! Встроенная память объемом 256 Гб обеспечивает достаточно пространства для хранения ваших файлов, приложений и мультимедийного контента. А оперативная память в 12 Гб гарантирует быструю и плавную работу даже при выполнении самых ресурсоемких задач. С мощным аккумулятором емкостью 8000 мА·ч вы сможете оставаться на связи и использовать планшет в течение длительного времени без подзарядки. Зарядка осуществляется через современный и удобный разъем USB Type-C, что делает процесс еще более простым и быстрым. Планшет оснащен высокопроизводительным процессором с частотой 2,9 ГГц, обеспечивающим молниеносное выполнение любых задач и приложений. Благодаря классу защиты IP68, устройство надежно защищено от пыли и воды, что делает его отличным выбором для активного образа жизни. Встроенная система навигации поддерживает такие популярные стандарты, как BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что особенно удобно для путешественников и любителей активного отдыха. Элегантный корпус из алюминия придает устройству особенный стиль и прочность, а голубой цвет станет изюминкой вашего образа. Пользователи также оценят наличие стилуса, который входит в комплект, позволяя делать заметки и создавать иллюстрации с максимальной точностью и комфортом. Этот планшет от Samsung представляет собой надежное и высокотехнологичное устройство, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9" 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X526BLBPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10
Цвет
голубой
Клавиатура в комплекте
нет
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию изысканный планшет от компании Samsung, который сочетает в себе передовые технологии и стильный современный дизайн. Этот планшет идеально подойдет как для работы, так и для развлечений, благодаря своим выдающимся характеристикам. С 10,9-дюймовым экраном с разрешением 2304x1440 пикселей, вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями. Безупречная детализация и насыщенные цвета делают просмотр фото и видео впечатляющим и незабываемым опытом. Забудьте о недостатке места! Встроенная память объемом 256 Гб обеспечивает достаточно пространства для хранения ваших файлов, приложений и мультимедийного контента. А оперативная память в 12 Гб гарантирует быструю и плавную работу даже при выполнении самых ресурсоемких задач. С мощным аккумулятором емкостью 8000 мА·ч вы сможете оставаться на связи и использовать планшет в течение длительного времени без подзарядки. Зарядка осуществляется через современный и удобный разъем USB Type-C, что делает процесс еще более простым и быстрым. Планшет оснащен высокопроизводительным процессором с частотой 2,9 ГГц, обеспечивающим молниеносное выполнение любых задач и приложений. Благодаря классу защиты IP68, устройство надежно защищено от пыли и воды, что делает его отличным выбором для активного образа жизни. Встроенная система навигации поддерживает такие популярные стандарты, как BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что особенно удобно для путешественников и любителей активного отдыха. Элегантный корпус из алюминия придает устройству особенный стиль и прочность, а голубой цвет станет изюминкой вашего образа. Пользователи также оценят наличие стилуса, который входит в комплект, позволяя делать заметки и создавать иллюстрации с максимальной точностью и комфортом. Этот планшет от Samsung представляет собой надежное и высокотехнологичное устройство, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей.
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Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 10.9" 12/256Gb 5G (SM-X526BLBPCAU) голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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