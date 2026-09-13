Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BZSPCAU) Silver
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BZSPCAU) Silver
Планшет Samsung серебристого цвета — это современное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Внутри стильного алюминиевого корпуса скрывается множество передовых технологий. Устройство оснащено внушительной встроенной памятью объемом 256 Гб, чего более чем достаточно для хранения всех ваших приложений, документов и мультимедийных файлов. С ярким 13,1-дюймовым экраном с разрешением 2880x1800 пикселей вы сможете наслаждаться четким и насыщенным изображением. Планшет работает на операционной системе Android, обеспечивая доступ к множеству приложений и сервисов. Под капотом планшета установлен мощный восьмиядерный процессор Samsung Exynos 1580 с частотой 2,9 ГГц, в купе с 12 Гб оперативной памяти. Это гарантирует быструю и плавную работу с любыми приложениями, будь то офисные программы или современные игры. Защита по стандарту IP68 позволяет устройству не бояться пыли и воды, что делает его надежным спутником в любых условиях. В комплекте идет стилус, который существенно расширяет функциональность планшета, особенно для тех, кто часто работает с графикой или предпочитает делать рукописные заметки. Однако клавиатура в комплект не входит, что лишь подчеркивает мобильность и легкость этой модели. Этот планшет Samsung является идеальным выбором для тех, кто ищет мощное и надежное устройство с современными характеристиками.
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