Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 12/256Gb (SM-X520NZAPCAU) серый
Планшет Samsung — это современное и мощное устройство, созданное для тех, кто ценит производительность и стиль. С впечатляющей встроенной памятью объемом 256 Гб и оперативной памятью 12 Гб, планшет обеспечивает высокую скорость работы и позволяет хранить большое количество данных. Яркий дисплей с диагональю 10,9 дюймов подарит вам четкость и насыщенность изображения, делая просмотр фильмов или работу с документами настоящим удовольствием. Устройство оснащено мощным процессором с тактовой частотой 2,9 ГГц, что гарантирует плавную работу даже при выполнении ресурсоемких задач. Емкость аккумулятора в 8000 мА·ч позволит вам забыть о частой подзарядке и наслаждаться использованием планшета в течение длительного времени. Подзарядка осуществляется через современный разъем USB Type-C, обеспечивающий быструю и надежную передачу энергии. Планшет поддерживает множество навигационных систем, таких как BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, благодаря чему вы всегда найдете дорогу, даже находясь в самых удаленных уголках мира. Защита класса IP68 гарантирует устойчивость к воде и пыли, делая планшет идеальным спутником в любых условиях. Элегантный серый корпус из алюминия придает устройству стильный и современный вид. В комплекте идет удобный стилус, который открывает новые возможности для творчества и работы с контентом. Планшет соединяется с другими устройствами с помощью Bluetooth 5.3, обеспечивающего надежное и быстрое соединение. Произведенный во Вьетнаме, планшет Samsung сочетает в себе высокое качество и продуманный дизайн, предоставляя пользователю максимум возможностей для работы и развлечений.
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Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8"
Теги товара: большие, 10 дюймов, На Android, samsung 10"
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