Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 8/128Gb (SM-X520NZARCAU) серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 10.9" 8/128Gb (SM-X520NZARCAU) серый
Планшет Samsung — это надежное и многофункциональное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и стильный дизайн. С впечатляющим объемом встроенной памяти в 128 Гб и оперативной памятью 8 Гб, он обеспечивает быструю работу и позволяет хранить большое количество данных и приложений. Экран диагональю 10,9 дюйма с разрешением 2304x1440 пикселей обеспечивает четкое изображение и яркие цвета, делая просмотр фильмов и работу с приложениями максимально комфортными. С этим устройством вы получите не только высокую производительность, но и удобство благодаря включенному стилусу, который обеспечивает точное взаимодействие с экраном. Аккумулятор емкостью 8000 мА·ч гарантирует долгое время работы без подзарядки, а разъем USB Type-C позволяет быстро и удобно заряжать устройство. Планшет работает под управлением операционной системы Android, что обеспечивает доступ к множеству приложений и возможности персонализации. Частота процессора 2,9 ГГц позволяет запускать даже самые требовательные приложения, а класс защиты IP68 говорит о надежной защите от воды и пыли. Для любителей навигации планшет предлагает поддержку систем BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что обеспечивает точное позиционирование в любой точке мира. Элегантный серый цвет и корпус из алюминия подчеркивают современный и утонченный стиль устройства, а с помощью Bluetooth 5.3 вы можете быстро соединяться с другими устройствами и аксессуарами. Фронтальная камера с разрешением 12 МП идеально подходит для видеозвонков и качественных селфи. В целом, планшет Samsung — это идеальное решение для тех, кто ищет мощное, стильное и надежное устройство для работы и развлечений.
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Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", huawei matepad
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