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Корпус KingPrice KPCC-MN209 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус KingPrice KPCC-MN209 черный

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Корпус KingPrice KPCC-MN209 черный - фото 1
Корпус KingPrice KPCC-MN209 черный - фото 2
Корпус KingPrice KPCC-MN209 черный - фото 3
Корпус KingPrice KPCC-MN209 черный - фото 4
Корпус KingPrice KPCC-MN209 черный - фото 5
Корпус KingPrice KPCC-MN209 черный - фото 6
Корпус KingPrice KPCC-MN209 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус KingPrice KPCC-MN209 черный - фото 1
  • Корпус KingPrice KPCC-MN209 черный - фото 2
  • Корпус KingPrice KPCC-MN209 черный - фото 3
  • Корпус KingPrice KPCC-MN209 черный - фото 4
  • Корпус KingPrice KPCC-MN209 черный - фото 5
  • Корпус KingPrice KPCC-MN209 черный - фото 6
  • Корпус KingPrice KPCC-MN209 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714899
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Характеристики

Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
170 x 340 x 310 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х20
Вес, кг.
2

Описание товара Корпус KingPrice KPCC-MN209 черный

Корпус KINGPRICE представляет собой компактное и функциональное решение для сборки производительных систем в формате Mini-Tower. Созданный с учетом всех современных требований, этот корпус сочетает в себе надежность, стильный дизайн и удобство в использовании. Основной материал корпуса - прочная сталь, что гарантирует долговечность и устойчивость к повреждениям. Черный цвет придаёт устройству элегантный и универсальный вид, который органично впишется в любой интерьер. Несмотря на свой компактный типоразмер Mini-Tower, корпус KINGPRICE обладает отличной вместительностью и продуманной организацией внутреннего пространства. Он оснащен одним встроенным вентилятором на 120 мм для эффективного охлаждения системы, а также поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 135 мм и видеокарт длиной до 260 мм. Корпус имеет четыре слота расширения, что позволяет без труда интегрировать дополнительные компоненты. Для хранения данных предусмотрены четыре внутренних отсека для 2,5" накопителей и два для 3,5" устройств, обеспечивая пользователю достаточное количество места для установки всех необходимых устройств. Блок питания располагается в верхней части корпуса, что может способствовать улучшению воздушного потока внутри системы. Вес корпуса составляет всего 2 кг, что делает его удобным для транспортировки и монтажа. Корпус KINGPRICE поддерживает совместимость с материнскими платами форм-факторов mini-ITX и mATX, что делает его универсальным выбором для построения компактных, но мощных компьютеров. Благодаря своим характеристикам, этот компонент от бренда KINGPRICE является отличным выбором для создания надежных и практичных компьютерных сборок.

Отзывы о товаре Корпус KingPrice KPCC-MN209 черный




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Характеристики
Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
170 x 340 x 310 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
сталь
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус KINGPRICE представляет собой компактное и функциональное решение для сборки производительных систем в формате Mini-Tower. Созданный с учетом всех современных требований, этот корпус сочетает в себе надежность, стильный дизайн и удобство в использовании. Основной материал корпуса - прочная сталь, что гарантирует долговечность и устойчивость к повреждениям. Черный цвет придаёт устройству элегантный и универсальный вид, который органично впишется в любой интерьер. Несмотря на свой компактный типоразмер Mini-Tower, корпус KINGPRICE обладает отличной вместительностью и продуманной организацией внутреннего пространства. Он оснащен одним встроенным вентилятором на 120 мм для эффективного охлаждения системы, а также поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 135 мм и видеокарт длиной до 260 мм. Корпус имеет четыре слота расширения, что позволяет без труда интегрировать дополнительные компоненты. Для хранения данных предусмотрены четыре внутренних отсека для 2,5" накопителей и два для 3,5" устройств, обеспечивая пользователю достаточное количество места для установки всех необходимых устройств. Блок питания располагается в верхней части корпуса, что может способствовать улучшению воздушного потока внутри системы. Вес корпуса составляет всего 2 кг, что делает его удобным для транспортировки и монтажа. Корпус KINGPRICE поддерживает совместимость с материнскими платами форм-факторов mini-ITX и mATX, что делает его универсальным выбором для построения компактных, но мощных компьютеров. Благодаря своим характеристикам, этот компонент от бренда KINGPRICE является отличным выбором для создания надежных и практичных компьютерных сборок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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