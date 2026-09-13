БИ-2 - Spirit (4620032916450) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 870 руб.1218 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.1 (46010060...
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В наличииЦена 5 640 руб. 8 290 руб.1410 руб. в СплитБИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) вини...
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Характеристики
Описание товара БИ-2 - Spirit (4620032916450) виниловая пластинка
Spirit? — восьмой студийный альбом Би-2, вышедший в 2011 году. В записи альбома приняли участие самые разные, но все едино прекрасные, творческие единицы. В частности, на Spirit появится целый сонм отечественных певиц. В их числе уральско-петербургская исполнительница, прима свердловского рока классического периода Настя Полева, ее землячка Юля Чичерина, знакомая Шуре и Леве со времен Неголубого огонька Тамара Гвердцители, а также звездочка крайне любопытного музфеста Темные лошадки, певица и пианистка Варя Демидова. Появился на альбоме и подарок ко дню рождения Эдмунда Шклярского из того самого вэйв-ансамбля Пикник: со Шклярским ребята из Би-2 пропели его же Остров. А к юбилею Аквариума Шура и Лева подготовили собственную версию Времени Луны, нетленки с Радио Африка – любимого гребенщиковского альбома Би-2. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
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