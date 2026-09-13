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БИ-2 - Spirit (4620032916450) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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БИ-2 - Spirit (4620032916450) виниловая пластинка

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БИ-2 - Spirit (4620032916450) виниловая пластинка - фото 1
БИ-2 - Spirit (4620032916450) виниловая пластинка - фото 2
БИ-2 - Spirit (4620032916450) виниловая пластинка - фото 3
БИ-2 - Spirit (4620032916450) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
SPIRIT
Жанр
Русский рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • БИ-2 - Spirit (4620032916450) виниловая пластинка - фото 1
  • БИ-2 - Spirit (4620032916450) виниловая пластинка - фото 2
  • БИ-2 - Spirit (4620032916450) виниловая пластинка - фото 3
  • БИ-2 - Spirit (4620032916450) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706473
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Коллекция БИ-2
filter_none Товар входит в коллекцию БИ-2

Коллекция БИ-2


Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032916450]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
SPIRIT
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Девушки, Оптимист, Заноза, Любовь И Ненависть, Безвоздушная Тревога Блеф, Блюз, 1000 Миль, Гонка За Жизнь, Северная Лень, Место Под Солнцем, Молитва, Остров, Время Луны, Бегущий По Лезвию Бритвы, Февраль, Не Свернуть (На Огни)
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара БИ-2 - Spirit (4620032916450) виниловая пластинка

Spirit? — восьмой студийный альбом Би-2, вышедший в 2011 году. В записи альбома приняли участие самые разные, но все едино прекрасные, творческие единицы. В частности, на Spirit появится целый сонм отечественных певиц. В их числе уральско-петербургская исполнительница, прима свердловского рока классического периода Настя Полева, ее землячка Юля Чичерина, знакомая Шуре и Леве со времен Неголубого огонька Тамара Гвердцители, а также звездочка крайне любопытного музфеста Темные лошадки, певица и пианистка Варя Демидова. Появился на альбоме и подарок ко дню рождения Эдмунда Шклярского из того самого вэйв-ансамбля Пикник: со Шклярским ребята из Би-2 пропели его же Остров. А к юбилею Аквариума Шура и Лева подготовили собственную версию Времени Луны, нетленки с Радио Африка – любимого гребенщиковского альбома Би-2. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.



Теги товара: Русский рок, Би-2

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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032916450]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
SPIRIT
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Девушки, Оптимист, Заноза, Любовь И Ненависть, Безвоздушная Тревога Блеф, Блюз, 1000 Миль, Гонка За Жизнь, Северная Лень, Место Под Солнцем, Молитва, Остров, Время Луны, Бегущий По Лезвию Бритвы, Февраль, Не Свернуть (На Огни)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Spirit? — восьмой студийный альбом Би-2, вышедший в 2011 году. В записи альбома приняли участие самые разные, но все едино прекрасные, творческие единицы. В частности, на Spirit появится целый сонм отечественных певиц. В их числе уральско-петербургская исполнительница, прима свердловского рока классического периода Настя Полева, ее землячка Юля Чичерина, знакомая Шуре и Леве со времен Неголубого огонька Тамара Гвердцители, а также звездочка крайне любопытного музфеста Темные лошадки, певица и пианистка Варя Демидова. Появился на альбоме и подарок ко дню рождения Эдмунда Шклярского из того самого вэйв-ансамбля Пикник: со Шклярским ребята из Би-2 пропели его же Остров. А к юбилею Аквариума Шура и Лева подготовили собственную версию Времени Луны, нетленки с Радио Африка – любимого гребенщиковского альбома Би-2. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.


Теги товара: Русский рок, Би-2
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