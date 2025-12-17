БИ-2 - О Чем Говорят Мужчины (4620032913275) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара БИ-2 - О Чем Говорят Мужчины (4620032913275) виниловая пластинка
Альбом «О чём говорят мужчины» — впервые на виниле!. Однажды наши друзья из «Квартета И» решили снять фильм про самих себя — кажется, во время какого-то совместного путешествия, может быть, даже на наш концерт. Как бы то ни было, они решили позвать нас поработать над саундтреком. Потом всё как-то завертелось — и результатом стал целый альбом песен, ставших саундтреком к легендарному фильму «О чём говорят мужчины?»!. Спустя много лет (и много продолжений фильма), мы решили издать его на виниле. Это особое издание — мы добавили в него бонусные оркестровые лайв-версии нескольких песен из альбома, а также симфоническую версию песни «Ля-ля тополя»! 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
Достоинства:
Комментарий:
Всем поклонникам фильмов \"О чём говорят мужчины\" - РЕКОМЕНДУЮ !!! Отличные саунд треки, хочется снова пересмотреть все части. Кстати - так же рекомендую не только поклонникам фильма, а всем кому нравиться БИ-2. Заказ пришел точно в срок, в жёсткой картонной коробке - отличная упаковка!
Достоинства:
Комментарий:
отлично упаковано, все пришло целое. альбом тоже нравится)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая упакоковка, все пришло в целости. Сам альбом двойной отличное оформление.
Достоинства:
Комментарий:
Это НЕ саундтрек к фильму, просто сборник песен. Возможно что с шутками цитатами героев фильма было бы поинтереснее
Отзывы о товаре БИ-2 - О Чем Говорят Мужчины (4620032913275) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Всем поклонникам фильмов \"О чём говорят мужчины\" - РЕКОМЕНДУЮ !!! Отличные саунд треки, хочется снова пересмотреть все части. Кстати - так же рекомендую не только поклонникам фильма, а всем кому нравиться БИ-2. Заказ пришел точно в срок, в жёсткой картонной коробке - отличная упаковка!
Достоинства:
Комментарий:
отлично упаковано, все пришло целое. альбом тоже нравится)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая упакоковка, все пришло в целости. Сам альбом двойной отличное оформление.
Достоинства:
Комментарий:
Это НЕ саундтрек к фильму, просто сборник песен. Возможно что с шутками цитатами героев фильма было бы поинтереснее