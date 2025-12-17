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БИ-2 - О Чем Говорят Мужчины (4620032913275) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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БИ-2 - О Чем Говорят Мужчины (4620032913275) виниловая пластинка

4 Отзывы
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БИ-2 - О Чем Говорят Мужчины (4620032913275) виниловая пластинка - фото 1
БИ-2 - О Чем Говорят Мужчины (4620032913275) виниловая пластинка - фото 2
БИ-2 - О Чем Говорят Мужчины (4620032913275) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
О Чем Говорят Мужчины
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • БИ-2 - О Чем Говорят Мужчины (4620032913275) виниловая пластинка - фото 1
  • БИ-2 - О Чем Говорят Мужчины (4620032913275) виниловая пластинка - фото 2
  • БИ-2 - О Чем Говорят Мужчины (4620032913275) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708296
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Коллекция БИ-2
filter_none Товар входит в коллекцию БИ-2

Коллекция БИ-2


Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032913275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
О Чем Говорят Мужчины
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Би-2–Скандал, Би-2–Реки Любви, Би-2–Вечная Призрачная Встречная, Би-2–Ярмарка Невест, Би-2–Чёрный День, Би-2–Задеть За Живое, Би-2–Когда Мы Станем Снегом, Би-2–Фавн Dj, Би-2–Её Глаза (Из Шекспира), Юлия Чичерина, Би-2–Падает Снег, Би-2–Танго, Би-2–Ярмарка SKA, Би-2–Ля-Ля Тополя, Би-2–Реки любви LIVE, Би-2–Вечная Призрачная Встречная LIVE
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара БИ-2 - О Чем Говорят Мужчины (4620032913275) виниловая пластинка

Альбом «О чём говорят мужчины» — впервые на виниле!. Однажды наши друзья из «Квартета И» решили снять фильм про самих себя — кажется, во время какого-то совместного путешествия, может быть, даже на наш концерт. Как бы то ни было, они решили позвать нас поработать над саундтреком. Потом всё как-то завертелось — и результатом стал целый альбом песен, ставших саундтреком к легендарному фильму «О чём говорят мужчины?»!. Спустя много лет (и много продолжений фильма), мы решили издать его на виниле. Это особое издание — мы добавили в него бонусные оркестровые лайв-версии нескольких песен из альбома, а также симфоническую версию песни «Ля-ля тополя»! 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.



Теги товара: Русский рок, Би-2

Отзывы о товаре БИ-2 - О Чем Говорят Мужчины (4620032913275) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Всем поклонникам фильмов \"О чём говорят мужчины\" - РЕКОМЕНДУЮ !!! Отличные саунд треки, хочется снова пересмотреть все части. Кстати - так же рекомендую не только поклонникам фильма, а всем кому нравиться БИ-2. Заказ пришел точно в срок, в жёсткой картонной коробке - отличная упаковка!
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Вероника Б.

Достоинства:


Комментарий:
отлично упаковано, все пришло целое. альбом тоже нравится)
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая упакоковка, все пришло в целости. Сам альбом двойной отличное оформление.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2023
Илья

Достоинства:


Комментарий:
Это НЕ саундтрек к фильму, просто сборник песен. Возможно что с шутками цитатами героев фильма было бы поинтереснее



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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032913275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
О Чем Говорят Мужчины
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Би-2–Скандал, Би-2–Реки Любви, Би-2–Вечная Призрачная Встречная, Би-2–Ярмарка Невест, Би-2–Чёрный День, Би-2–Задеть За Живое, Би-2–Когда Мы Станем Снегом, Би-2–Фавн Dj, Би-2–Её Глаза (Из Шекспира), Юлия Чичерина, Би-2–Падает Снег, Би-2–Танго, Би-2–Ярмарка SKA, Би-2–Ля-Ля Тополя, Би-2–Реки любви LIVE, Би-2–Вечная Призрачная Встречная LIVE
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом «О чём говорят мужчины» — впервые на виниле!. Однажды наши друзья из «Квартета И» решили снять фильм про самих себя — кажется, во время какого-то совместного путешествия, может быть, даже на наш концерт. Как бы то ни было, они решили позвать нас поработать над саундтреком. Потом всё как-то завертелось — и результатом стал целый альбом песен, ставших саундтреком к легендарному фильму «О чём говорят мужчины?»!. Спустя много лет (и много продолжений фильма), мы решили издать его на виниле. Это особое издание — мы добавили в него бонусные оркестровые лайв-версии нескольких песен из альбома, а также симфоническую версию песни «Ля-ля тополя»! 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.


Теги товара: Русский рок, Би-2
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Всем поклонникам фильмов \"О чём говорят мужчины\" - РЕКОМЕНДУЮ !!! Отличные саунд треки, хочется снова пересмотреть все части. Кстати - так же рекомендую не только поклонникам фильма, а всем кому нравиться БИ-2. Заказ пришел точно в срок, в жёсткой картонной коробке - отличная упаковка!
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Вероника Б.

Достоинства:


Комментарий:
отлично упаковано, все пришло целое. альбом тоже нравится)
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая упакоковка, все пришло в целости. Сам альбом двойной отличное оформление.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2023
Илья

Достоинства:


Комментарий:
Это НЕ саундтрек к фильму, просто сборник песен. Возможно что с шутками цитатами героев фильма было бы поинтереснее


БИ-2 - О Чем Говорят Мужчины (4620032913275) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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