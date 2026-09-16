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БИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.1 (4601006012101) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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БИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.1 (4601006012101) виниловая пластинка

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БИ-2 &amp; Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.1 (4601006012101) виниловая пластинка - фото 1
БИ-2 &amp; Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.1 (4601006012101) виниловая пластинка - фото 2
БИ-2 &amp; Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.1 (4601006012101) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
БИ-2, Prague Metropolitan Symphonic Orchestra
Альбом (сингл)
Vol.1
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • БИ-2 &amp; Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.1 (4601006012101) виниловая пластинка - фото 1
  • БИ-2 &amp; Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.1 (4601006012101) виниловая пластинка - фото 2
  • БИ-2 &amp; Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.1 (4601006012101) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708297
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Загружаем...
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БИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.1 (4601006012101) виниловая пластинка
4 870 руб.
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Коллекция БИ-2
filter_none Товар входит в коллекцию БИ-2

Коллекция БИ-2


Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4601006012101]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
БИ-2, Prague Metropolitan Symphonic Orchestra
Альбом (сингл)
Vol.1
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Её глаза, Bowie, Девушки, Чичерина, Вечная призрачная встречная, Реки любви, Гвердцители, Муза, Полева, Кауфман, Школа танцев, 1000 миль, Гвердцители, Полева, Демидова, Шар земной
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара БИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.1 (4601006012101) виниловая пластинка

Альбом группы Би-2, записанный с оркестром в 2013 году: 16 композиций в аранжировке Геннадия Корнилова были исполнены Пражским симфоническим оркестром вместе с бессменным дирижёром группы Феликсом Арановским. С момента выхода первого альбома Би-2 с Симфоническим оркестром МВД России прошло три года, за это время в дискографии группы накопилось достаточно студийного материала, чтобы можно было повторить интересный и, без ложной скромности, невероятно успешный творческий эксперимент - записать новую пластинку с оркестром. Теперь альбом "Би-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra" доступен на виниле. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре БИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.1 (4601006012101) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4601006012101]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
БИ-2, Prague Metropolitan Symphonic Orchestra
Альбом (сингл)
Vol.1
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Её глаза, Bowie, Девушки, Чичерина, Вечная призрачная встречная, Реки любви, Гвердцители, Муза, Полева, Кауфман, Школа танцев, 1000 миль, Гвердцители, Полева, Демидова, Шар земной
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом группы Би-2, записанный с оркестром в 2013 году: 16 композиций в аранжировке Геннадия Корнилова были исполнены Пражским симфоническим оркестром вместе с бессменным дирижёром группы Феликсом Арановским. С момента выхода первого альбома Би-2 с Симфоническим оркестром МВД России прошло три года, за это время в дискографии группы накопилось достаточно студийного материала, чтобы можно было повторить интересный и, без ложной скромности, невероятно успешный творческий эксперимент - записать новую пластинку с оркестром. Теперь альбом "Би-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra" доступен на виниле. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.


Теги товара: Русский рок
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Отзывы


Купить БИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.1 (4601006012101) виниловая пластинка - по цене 4870 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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