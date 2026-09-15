Top.Mail.Ru
БИ-2 - Аллилуйя (4620032917365) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

БИ-2 - Аллилуйя (4620032917365) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
БИ-2 - Аллилуйя (4620032917365) виниловая пластинка - фото 1
БИ-2 - Аллилуйя (4620032917365) виниловая пластинка - фото 2
БИ-2 - Аллилуйя (4620032917365) виниловая пластинка - фото 3
БИ-2 - Аллилуйя (4620032917365) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Аллилуйя
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • БИ-2 - Аллилуйя (4620032917365) виниловая пластинка - фото 1
  • БИ-2 - Аллилуйя (4620032917365) виниловая пластинка - фото 2
  • БИ-2 - Аллилуйя (4620032917365) виниловая пластинка - фото 3
  • БИ-2 - Аллилуйя (4620032917365) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696058
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
БИ-2 - Аллилуйя (4620032917365) виниловая пластинка
5 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция БИ-2
filter_none Товар входит в коллекцию БИ-2

Коллекция БИ-2


Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
1922959102
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Аллилуйя
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Колыбельная, Пекло, Нам не нужен герой, Аллилуйя, Депрессия Я никому не верю, Беглый огонь, Бог проклятых, Троллейбус, Личное пространство, Пылающий мир, Волки (2022 version), Лиза Громова, Моя Мишель, Мария Чайковская
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара БИ-2 - Аллилуйя (4620032917365) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Группа Би-2 выпускает 11-й студийный альбом «Аллилуйя». Песни создавались на протяжении 2019 – 2022 гг в разных городах и странах. Новый студийный альбом Би-2 — самая масштабная и важная работа группы в её долгой истории. Альбом «Аллилуйя» — квинтэссенция фирменного стиля Би-2. Это мелодичный гитарно-синтезаторный рок с элементами постпанка, готики, индастриала и госпела. «Аллилуйя» состоит из 10 треков, в которых, наряду с ощущением скорби и страхом неизвестности, невозможно не проникнуться стремлением музыкантов сохранить верность своим идеалам. Любовь. Достоинство. Свобода. То, что держит на плаву в турбулентном мире, оказавшемся на самом краю катастрофы. «Делай то, что должен делать, смело, потому что веришь» — эти слова из заглавной песни альбома вселяют уверенность, и прежде всего — уверенность в своих собственных силах. «Мы будем жить с тобой, мы не сломаемся» — строчка из финального трека «Личное пространство», полного любви и светлой надежды.



Теги товара: Русский рок, Би-2

Отзывы о товаре БИ-2 - Аллилуйя (4620032917365) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
1922959102
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Аллилуйя
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Колыбельная, Пекло, Нам не нужен герой, Аллилуйя, Депрессия Я никому не верю, Беглый огонь, Бог проклятых, Троллейбус, Личное пространство, Пылающий мир, Волки (2022 version), Лиза Громова, Моя Мишель, Мария Чайковская
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Группа Би-2 выпускает 11-й студийный альбом «Аллилуйя». Песни создавались на протяжении 2019 – 2022 гг в разных городах и странах. Новый студийный альбом Би-2 — самая масштабная и важная работа группы в её долгой истории. Альбом «Аллилуйя» — квинтэссенция фирменного стиля Би-2. Это мелодичный гитарно-синтезаторный рок с элементами постпанка, готики, индастриала и госпела. «Аллилуйя» состоит из 10 треков, в которых, наряду с ощущением скорби и страхом неизвестности, невозможно не проникнуться стремлением музыкантов сохранить верность своим идеалам. Любовь. Достоинство. Свобода. То, что держит на плаву в турбулентном мире, оказавшемся на самом краю катастрофы. «Делай то, что должен делать, смело, потому что веришь» — эти слова из заглавной песни альбома вселяют уверенность, и прежде всего — уверенность в своих собственных силах. «Мы будем жить с тобой, мы не сломаемся» — строчка из финального трека «Личное пространство», полного любви и светлой надежды.


Теги товара: Русский рок, Би-2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить БИ-2 - Аллилуйя (4620032917365) виниловая пластинка - по цене 5040 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...