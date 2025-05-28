БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Би-2 и Симфонический оркестр МВД России
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 290 руб.
В наличии
Код товара: 695173
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 290 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция БИ-2
Коллекция БИ-2
-
В наличииЦена 5 220 руб.1305 руб. в СплитБИ-2 - Нечетный воин 5 (4620032917617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 8 290 руб.2073 руб. в СплитБИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) вини...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитБИ-2 - 16 Плюс (Переиздание) (4601006008203) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 040 руб.1260 руб. в СплитБИ-2 - Аллилуйя (4620032917365) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.2 (46200329...
-
В наличииЦена 5 640 руб. 8 290 руб.1410 руб. в СплитБИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) вини...
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитБИ-2 - Spirit (4620032916450) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитБИ-2 - О Чем Говорят Мужчины (4620032913275) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 870 руб.1218 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.1 (46010060...
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.3 (46200329...
Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4601006010541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Би-2 и Симфонический оркестр МВД России
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Intro, Зажигать, Последний герой, И корабль плывет…, Достучаться до небес, Небо без края (feat. И.Желанная), Скользкие улицы (feat.Brainstorm), Теряю голову, Фламенко, Мой рок-н-ролл (feat. Чичерина), Моя любовь, Медленная звезда (feat. Д.Арбенина), Реки, Дурочка, Научи меня быть счастливым (feat.Вельвет), С тобой, Из-за меня (feat. Д.Арбенина), Прощай Берлин, В этом городе (feat.И.Желанная), Варвара, Забери меня (feat. И.Желанная), Небо, Провидение новой луны (feat. Т.Кузнецова), Волки, Полковн
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка
К концертам группы Би-2 с оркестром МВД в «Крокус Сити Холл» в ноябре 2015 года музыканты выпускают свой альбом 2010-го года с симфоническим оркестром МВД на виниле. В данное издание вошли все главные хиты группы. Мастеринг звука сделал Сергей Большаков. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитBruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая ...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитYo-Yo Ma - Bach: The Six Unaccompanied Cello Suites (picture) (0...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитGeorge Harrison - Living In The Material World - deluxe (4050538...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитPhilip Glass - Essential (Crystal Clear) (8719262025493) винилов...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитRachael Yamagata - Heartache Moon (Analogue) (8803581146912) вин...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитJackie McLean - Jackie's Pal (Analogue) (0753088706813) винилова...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитGene Clark - White Light (Analogue) (0707129301574) виниловая пл...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитBilly Squier - Don’t Say No (Analogue) (0707129301444) виниловая...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитAco Bocina - Mediterranean Feeling In The Bibiena Theatre (Audio...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитPeter Frampton - Frampton's Camel (Analogue) (0680270758070) вин...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитThe Flying Burrito Brothers - The Gilded Palace Of Sin (Analogue...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитKenny Dorham - Matador (Analogue) (0856276002381) виниловая плас...
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4601006010541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Би-2 и Симфонический оркестр МВД России
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Intro, Зажигать, Последний герой, И корабль плывет…, Достучаться до небес, Небо без края (feat. И.Желанная), Скользкие улицы (feat.Brainstorm), Теряю голову, Фламенко, Мой рок-н-ролл (feat. Чичерина), Моя любовь, Медленная звезда (feat. Д.Арбенина), Реки, Дурочка, Научи меня быть счастливым (feat.Вельвет), С тобой, Из-за меня (feat. Д.Арбенина), Прощай Берлин, В этом городе (feat.И.Желанная), Варвара, Забери меня (feat. И.Желанная), Небо, Провидение новой луны (feat. Т.Кузнецова), Волки, Полковн
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
К концертам группы Би-2 с оркестром МВД в «Крокус Сити Холл» в ноябре 2015 года музыканты выпускают свой альбом 2010-го года с симфоническим оркестром МВД на виниле. В данное издание вошли все главные хиты группы. Мастеринг звука сделал Сергей Большаков. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
Достоинства:
Комментарий:
Отличная запись! Я переодически попадаю на пластинки в которых запись ну мягко говоря так себе. Особенно почему-то у западных артистов такая беда. Тут ожидал, что будет ну нооормально, главное, что песен много и с симфоническим оркестром. Но нет! Тут отличная запись. Очень качественный и сочный звук. Слушать очень приятно. Я хоть и покупал ради музыки и звука) Но жаль обложка не богатая. Не выставишь ее как музейный экспонат) Но ради звука, песен и шикарных просто аранжировок (аранжировщик будто треки понял лучше чем сами би-2. порой такие тонкие ноты выдает, что диву даешься и таешь) крайне рекомендую вообще всем.
Достоинства:
Комментарий:
Жаль, что группа так себя повела относительно своих же фанатов, но музыка в сборнике огонь, а уж сведение вообще огнище. качество на высоте как содержания так и самой пластинки
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка в прекрасном состоянии. Никаких артефактов, чистый детальный звук.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, соответствует ожиданиям
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано крайне надёжно!!! Пластинки пришли в целостности и сохранности, запись хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Спасибо производителю!
Достоинства:
Комментарий:
Думаю об исполнителях говорить нечего. Альбом отличный. Качество звука на высоте
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую к покупке любителям
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой экземпляр в коллекцию.)
Купить БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка - по цене 8290 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре БИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Отличная запись! Я переодически попадаю на пластинки в которых запись ну мягко говоря так себе. Особенно почему-то у западных артистов такая беда. Тут ожидал, что будет ну нооормально, главное, что песен много и с симфоническим оркестром. Но нет! Тут отличная запись. Очень качественный и сочный звук. Слушать очень приятно. Я хоть и покупал ради музыки и звука) Но жаль обложка не богатая. Не выставишь ее как музейный экспонат) Но ради звука, песен и шикарных просто аранжировок (аранжировщик будто треки понял лучше чем сами би-2. порой такие тонкие ноты выдает, что диву даешься и таешь) крайне рекомендую вообще всем.
Достоинства:
Комментарий:
Жаль, что группа так себя повела относительно своих же фанатов, но музыка в сборнике огонь, а уж сведение вообще огнище. качество на высоте как содержания так и самой пластинки
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка в прекрасном состоянии. Никаких артефактов, чистый детальный звук.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, соответствует ожиданиям
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано крайне надёжно!!! Пластинки пришли в целостности и сохранности, запись хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Спасибо производителю!
Достоинства:
Комментарий:
Думаю об исполнителях говорить нечего. Альбом отличный. Качество звука на высоте
Достоинства:
Комментарий:
рекомендую к покупке любителям
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой экземпляр в коллекцию.)